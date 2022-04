Pasqua a canestro con gli Aviators: al palazzetto dello sport di Lugo si entra gratis

La società Basket Lugo Aviators comunica che in occasione delle festività pasquali e della partita di sabato 16 aprile ore 20,30 al palazzetto dello sport di Lugo ci sarà ingresso libero per tutti i tifosi ed appassionati.

L’incontro previsto con palla a due alle ore 20,30 vedrà i biancoverdi locali opposti alla Pallacanestro Correggio, ostica formazione emiliana, che assieme ai lughesi mira ai primi posti della classifica del girone playoff del campionato di serie C silver.

Attualmente Lugo occupa la seconda posizione nella graduatoria ed è reduce dalla ottima prestazione del turno precedente dove per larghi tratti dell’incontro ha tenuto testa ad Anzola, attuale capolista ed indiscussa corazzata del girone, per soccombere solo in un concitato finale.

Per gli Aviators sarà l’occasione per riprendere la marcia vincente al cospetto di una Pallacanestro Correggio che certamente non si propone come facile avversario in un girone dove ogni incontro potrebbe essere decisivo, ma allo stesso tempo avvincente e di sicuro spettacolo.

Sfida quindi da non perdere e nuova occasione per tutti i tifosi ed appassionati per tornare al palazzetto a sostenere i biancoverdi che potranno godere di sicuro del sostegno del proprio pubblico.

Nel corso della presentazione iniziale delle squadre, inoltre, saranno i giovani Aviators del minibasket ad accompagnare i loro beniamini in campo in un clima di festa, sport e divertimento.