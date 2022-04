Partita casalinga prepasquale per il Godo Baseball

Si torna a casa per il proseguo della prima fase del campionato di serie A per Hort@ Godo, sabato 16 aprile, per una vigilia pasquale sportiva al campo A. Casadio di Godo (RA)

La formazione guidata dal manager Naldoni scende in campo per affrontare il CSA Srl Torre Pedrera Falcons SC ASD, in due incontri alle ore 15.30 e 20.00. Rincuorati da quanto ottenuto finora, ma mai paghi e ben consci della strada lunghissima ancora da percorrere, i nostri atleti scenderanno in campo come sempre in cerca di risultati.

Per il pubblico una buona occasione per anticipare le uscite all’aria aperta di Pasquetta: “invitiamo tutti a venire a sostenere i ragazzi di Hort@ Godo. Non mancheranno spirito competitivo, impegno, gioco e spettacolo”, commentano dalla società.

Fino al 30 aprile è necessario indossare la mascherina FFP2 ed esibire il Green Pass base.

Per chi non può essere in presenza rimangono sempre disponibili le dirette streaming sul canale Youtube del Godo Baseball.