Perfettamente riuscito l’intervento al ginocchio Tommaso Oxilia. OraSì Basket Ravenna: “Forza Tommy!”

Nella giornata odierna l’atleta Tommaso Oxilia è stato sottoposto ad intervento in artroscopia al ginocchio sinistro infortunato lo scorso 3 marzo nella gara casalinga contro Forlì. L’operazione è stata eseguita presso il GVM Salus Hospital di Reggio Emilia dal dottor Rodolfo Rocchi.

L’intervento è perfettamente riuscito, il decorso post operatorio è regolare e il giocatore da domani potrà tornare a casa per iniziare già la riabilitazione. I tempi di recupero sono confermati in circa 180 giorni.

“Sono emozionato perché l’operazione è andata bene e il dottore mi ha regalato un ginocchio nuovo in anticipo per il mio compleanno – sdrammatizza con un sorriso Tommaso Oxilia – Mi manca la mia squadra e non vedo l’ora di poter camminare per tornare a vivere il campo da vicino insieme a voi ed accompagnarvi nei prossimi playoff a Faenza!”