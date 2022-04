OraSì Ravenna: alla partita contro Treviglio “Porta un amico” e il secondo biglietto costa 5 euro

“Porta un amico” è la promozione prevista per la gara di lunedì 25 alle 19, che l’OraSì Ravenna giocherà contro la Gruppo Mascio Treviglio al PalaCattani di Faenza. Una formula per avvicinare ancora più tifosi alla squadra in questo avvincente finale di stagione, in attesa dei playoff che i giallorossi giocheranno con il vantaggio del fattore campo al primo turno.

La promozione

Presentandosi con un amico/a alle casse del PalaCattani e acquistando un biglietto a prezzo intero nei settori Tribuna Nord/Sud e Curva Manetti, ci sarà la possibilità di acquistare il secondo biglietto al costo di 5 euro.



Abbonamenti validi

Gli abbonamenti sottoscritti ad inizio stagione sono validi per la fase ad orologio.

Per gli abbonati sarà disponibile anche un pullman gratuito messo a disposizione della società, che partirà dal Caffè della Lirica lunedì alle ore 17.30. Prenotazioni al numero 3470767029

Questi i prezzi:

Parterre GOLD (fronte panchine): 17 euro

Parterre SILVER (dietro panchine): 17 euro

Tribuna nord/sud e gradinata secondo anello: 12 euro (ridotto Under 18/Over 65: 10 euro)

Ospiti: 12 euro (ridotto Under 18/Over 65: 10 euro)

Curva Manetti: 10 euro