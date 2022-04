Successi al Trofeo di Primavera per Cristiano Rossini della Nuova Rinascita Ravenna

Lunedì 21 aprile sul circuito di Paderno D’Adda in Lombardia, si è svolto il tradizionale Trofeo di Primavera di pattinaggio in linea, velocità.

Cristiano Rossini della Società Nuova Rinascita Ravenna ottiene un quinto posto nella 200 mt sprint e un secondo posto nella 800 mt in linea, posizionandolo al secondo posto della classifica combinata finale, nell’ostica pista di Paderno e contro gli agguerriti atleti del CNO. Ottime gare anche per Greta Baldas che si sta affacciando alle prime competizioni importanti.

Soddisfazione per l’allenatore Stefano Rossini e per la coach Lucia Zazzarini che con passione e dedizione seguono da tanti anni gli atleti della Nuova Rinascita Ravenna. “Si guarda al futuro con i nostri piccoli atleti senza trascurare i veterani!”. Prossimo appuntamento a Ferrara il Primo maggio per il “Trofeo del Lavoro” gara di velocità su strada.