A Imola trionfa Verstappen, giornata nera per le due Ferrari, poco brillanti le due Alpha Tauri

Max Verstappen (Red Bull) si è aggiudicato oggi 24 aprile sul circuito di Imola il GP del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna davanti a Perez e Norris. Giornata da dimenticare per la Ferrari: Leclerc ha chiuso 6° dopo un errore nel finale che gli è costato il podio, Sainz è andato fuori al 1° giro per un contatto con Ricciardo.

Così così anche le due vetture faentine dell’Alpha Tauri: Tsunoda si è classificato 7° a quasi un minuto dal primo e ha guadagnato qualche punto. Pierre Gasly si è piazzato solo 13°. Giornata amara anche per il pluri campione del mondo Hamilton che ha chiuso addirittura al 14° posto.

L’olandese della Red Bull ha accorciato le distanze nel Mondiale: si torna in pista l’8 maggio a Miami.

Frecce Tricolori in occasione della terza edizione del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna di Formula 1 disputato sul circuito dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola (video gentilmente fornito dallo staff di Azzurro Tricolore).

Foto Sky Sport