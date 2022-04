L’Edera Boxing Gym Ravenna vince ancora fuori casa

Fine settimana positivo per l’Edera Boxing Gym Ravenna guidata dal maestro e titolare della palestra Dinaro Gesualdo. A Porretta Terme l’Edera ha visto salire sul ring due giovani talenti Bekim Arapi e Gessica Ghini. Ghini ha incrociato i guanti pareggiando con la più esperta e vincitrice del torneo wbl 2021 Ilaria Tosca della Boxe Piacenza. Ghini è un’atleta in crescita che sta dimostrando di avere ottime qualità.

Bekim Arapi ha disputato l’incontro con Mattia Albertelli della Boxe Piacenza, un match a senso unico, Bekim ha dimostrato da subito di avere carattere facendo indietreggiare il suo avversario e facendolo contare dall’arbitro per 3 volte. Bekim ha vinto e convinto tutti, e l’Edera Boxing Gym Ravenna punta molto su questo ragazzo che in poco tempo sta dimostrando di avere la grinta e le qualità giuste per ottenere grandi risultati.

L’Edera Boxing Gym Ravenna sarà in trasferta anche il prossimo sabato 30 aprile a Sesto Fiorentino con Nicolae Rodvanschi, Giacomo Gualdi e Luca Gentile accompagnati dal maestro Dinaro Gesualdo.