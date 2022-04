OraSì Ravenna chiude la terza giornata contro Gruppo Mascio Treviglio a Faenza

La gara tra OraSì Ravenna e Gruppo Mascio Treviglio chiude la terza giornata della fase ad orologio. Si gioca domani lunedì 25 aprile alle 19 al PalaCattani di Faenza e queste sono le parole di coach Alessandro Lotesoriere per presentare il match: “Il primo banco di prova sarà riuscire ad arrivare con le giuste energie fisiche e mentali alla sfida con Treviglio, una squadra di assoluto valore, che ha mantenuto le posizioni di vertice nonostante la sostituzione in corsa del giocatore americano di riferimento sugli esterni e l’assenza, ora, di Reati e Lupusor. Nonostante ciò anche in queste due gare della fase ad orologio hanno fornito due grandi prestazioni, non casuali ma frutto dell’ottimo lavoro che stanno facendo. Una gara che presenterà tanti contenuti tattici ai quali dovremo farci trovare pronti, con la voglia di vincere questa ultima partita casalinga di regular season davanti ai nostri tifosi”.

Porta un amico – Presentandosi con un amico/a alle casse del PalaCattani e acquistando un biglietto a prezzo intero nei settori Tribuna Nord/Sud e Curva Manetti, ci sarà la possibilità di acquistare il secondo biglietto al costo di 5 euro. Ricordiamo che gli abbonamenti sottoscritti ad inizio stagione sono validi per la fase ad orologio.

Le biglietterie del PalaCattani apriranno alle 17.30, i cancelli alle 18. Per gli abbonati sarà disponibile anche un pullman gratuito messo a disposizione della società, che partirà dal Caffè della Lirica lunedì alle ore 17.30. Prenotazioni al numero 3470767029

Media – Diretta in streaming su LNP PASS (https://lnppass.legapallacanestro.com/). Aggiornamenti in diretta sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp).