Secondo posto per Baldassarri in gara 2 ad Assen. Sebestyen costretto a rinunciare alla corsa per motivi fisici

È un mix di emozioni contrastanti quello vissuto dall’Evan Bros WorldSSP Yamaha Team, che nella domenica di Assen può festeggiare un nuovo podio, ossia la favolosa seconda posizione di Lorenzo Baldassarri in gara2.

Al contempo però il team di Ravenna deve registrare la mancata partecipazione alla corsa di Peter Sebestyen, giudicato unfit dopo il controllo medico alla spalla sinistra avvenuto questa mattina. Sebestyen si sottoporrà a nuovi controlli medici nei prossimi giorni, che stabiliranno il miglior percorso di cura ed i tempi di recupero.

Il day3 in terra olandese si è aperto con il warm up, dove è ovviamente sceso in pista il solo Baldassarri, con l’obiettivo di fare gli ultimi aggiustamenti alla propria Yamaha YZF-R6 in vista di gara 2. Il pilota azzurro ha completato sei giri, ottenendo la nona posizione in classifica. Nella tarda mattinata si sono spenti i semafori di gara 2, con Baldassarri autore di una positiva dalla sesta casella, che lo ha portato in terza posizione.

Nei giri successivi Lorenzo ha raggiunto il momentaneo leader della corsa Oncu, prendendo la testa della corsa. Nella seconda parte della corsa il numero 7 è passato in seconda piazza, gestendo intelligentemente il calo delle gomme e la propria posizione sino alla bandiera a scacchi. Per Baldassarri si tratta del terzo podio in quattro gare.

Al termine di questo secondo round stagionale Lorenzo occupa la seconda piazza in classifica generale, a quota 30 punti, mentre Peter la 22° posizione con due punti. Nella classifica riservata ai team l’Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team è secondo, con un totale di 67 punti. Il prossimo appuntamento del campionato mondiale Supersport si disputerà nel fine settimana del 22 maggio, sul tracciato di Estoril, in Portogallo.

Risultati gara 2 #NLDWorldSBK

P1 – Dominique Aegerter (Yamaha)

P2 – Lorenzo Baldassarri (Evan Bros WorldSSP Yamaha Team, Yamaha)

P3 – Can Oncu (Kawasaki)

P4 – Nicolò Bulega (Ducati)

P5 – Hannes Soomer (Triumph)

Lorenzo Baldassarri: “Oggi era importante conquistare un risultato positivo, vista la sfortunata caduta di ieri. Ho cercato con tutte le mie forze di vincere, ma Aegerter era molto veloce: purtroppo ho perso tempo lottando con Bulega, ed il distacco creatosi nel frattempo è risultato poi decisivo. Sul finale di gara inoltre ho preso un paio di rischi, che mi hanno definitivamente convinto che la seconda piazza era il risultato migliore possibile. Sono molto contento, e ringrazio davvero la squadra per il grande lavoro svolto durante il weekend”.

Peter Sebestyen: “Guardare la corsa in tv è stato davvero doloroso, ma credo che non correre sia stata la scelta giusta. Ora la cosa migliore è capire rapidamente le prossime mosse da compiere, per tornare rapidamente nelle migliori condizioni”.

Fabio Evangelista (Team Principal): “Siamo molto felici dello splendido podio ottenuto da Baldassarri, che si è subito riscattato dopo la caduta di ieri. La squadra ha lavorato bene, così come Lorenzo, che ha gestito nel modo giusto le varie fasi di gara. Per quanto concerne Peter siamo ovviamente molto dispiaciuti, ma altrettanto desiderosi di vederlo nuovamente in pista il prima possibile”.