Bene le squadre agonistiche del Circolo Velico Ravennate in giro per l’Italia

È entrata ormai nel vivo la stagione agonistica che vede tra i protagonisti i giovani velisti del Circolo Velico Ravennate. Nel corso del week end appena concluso a scendere in acqua sono stati gli specialisti di ILCA guidati da Giovanni Stella, RS Feva affidati alla coach Rebecca Tollardo, 29er come sempre seguiti da Carolina Rendano e Optimist che, di scena a Ragusa, sono stati coordinati da Gianni “Spike” Maioli.

Tra gli ILCA, impegnati nella Regata Zonale di Goro, si è distinto ancora una volta Matteo Guardigli, primo tra gli Standard, mentre tra i giovani hanno fatto registrare ottime prestazioni Federico Asioli, finito sul podio assoluto, e Raul Bottura, cui è andata la vittoria tra gli Under 17.

Buone notizie giungono anche da Ostia, dove la sezione locale della Lega Navale Italiana ha organizzato la II Regata Nazionale riservata alla classe 29er che ha risposto alimentando una ricca entry list. Un evento articolatosi su un totale di ben dodici prove che ha visto Nina Ivaldi e Giada Babini regatare in modo solido e finire seconde tra gli equipaggi femminili Under 17 e quindicesime assolute. In acqua anche i giovanissimi Lorenzo Pleiadi Lampronti e Lorenzo Tanesini, per i quali ogni prova portata a termine si trasforma in un notevole bagaglio di esperienza. Da sottolineare l’ottima performance di Francesco Trucchi e Massimiliano Scalpelli, equipaggio del Circolo Nautico Savio aggregato alla squadra del Circolo Velico Ravennate che ha chiuso al tredicesimo posto assoluto.

Per quanto riguarda gli RS Feva, la Regata Interzonale organizzata dallo Yacht Club Rimini era propedeutica alla Regata Nazionale in programma a Marina di Carrara durante il week end entrante. Sette le prove disputate e due gli equipaggi del Circolo Velico Ravennate sugli scudi: Carlotta Palmarini e Aurora Emiliani hanno chiuso seconde con un solo parziale fuori dalla top three davanti a Anna Cecchetto e Maria Elena Haag.

Ancora in corso, invece, la Selezione Nazionale Optimist di Marina di Ragusa dove sono impegnati più di centotrenta giovani timonieri, inclusi sette rappresentanti del Circolo Velico Ravennate.

In foto Raul Bottura, primo tra gli Under 17 nella Regata Zonale ILCA di Goro