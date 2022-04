Campionati regionali Gpg 6 armi e Campionati regionali cadetti e giovani di spada: i risultati del weekend di Faenza

Il weekend del 23 e 24 aprile ha visto centinaia di schermidori emiliano-romagnoli impegnati sulle pedane a Faenza, per disputarsi i titoli regionali Gpg sulle sei armi e quelli Giovani e Cadetti di spada. Una due giorni ricca di gare, con 28 titoli assegnati, che ha celebrato una volta di più la scherma e lo sport e un ritorno all’attività ormai a pieno regime.

Per quanto riguarda i Gpg, i titoli regionali under 14, nel fioretto maschile Maschietti a imporsi è stato Federico Tugnoli (Zinella Scherma San Lazzaro di Savena), secondo Federico Federzoni (PentaModena), terzi Flavio Puglisi (Club Scherma Ariminum) e Lorenzo Balelli (Circolo Schermistico Forlivese). Nella categoria Bambine, il titolo è andato a Vittoria Grasso (Zinella Scherma San Lazzaro di Savena). Nel fioretto Giovanissimi, campione regionale è Edoardo Monti (Club Scherma Ariminum), secondo posto per Ernesto Spazzoli (Circolo Schermistico Forlivese), terzi Matteo Monetti e Lorenzo Scerbo (entrambi tesserati per la PentaModena). Tra le Giovanissime, primo posto per Luna Ana Onofrei (Circolo Schermistico Forlivese), seconda Francesca Spinelli (Circolo Schermistico Forlivese), terze Alice Franchini e Giada Cucchiara (entrambe tesserate per la PentaModena). Nella categoria Ragazzi, primo posto per Riccardo Mazzitelli (Zinella Scherma San Lazzaro di Savena), secondo Luca Sanchini (Club Scherma Ariminum), terzi Tommaso Gambetti (Club Scherma Ariminum) e Matteo Angelini (Zinella Scherma San Lazzaro di Savena). Nelle Ragazze, successo di Anita Pagotto (Zinella Scherma San Lazzaro di Savena) su Bianca Maini (Club Scherma Ariminum). Negli Allievi, il titolo è andato a Nicolò Sonnessa (Circolo Schermistico Forlivese), secondo posto per Luca Ruoppolo (PentaModena), terzi Axel Boschini (Club Scherma Ariminum) e Angelini Cristian (anche lui tesserato per il Club Scherma Ariminum). Naide Katzurin (Zinella Scherma San Lazzaro di Savena) si è imposta nella categoria Allieve, secondo posto per Ginevra Carrozza (Circolo della Spada Cervia Milano Marittima) e Caterina Negletti (PentaModena).

Passando alla spada, la gara maschile riservata ai Maschietti ha visto il successo di Lorenzo Balelli (Circolo Schermistico Forlivese), secondo posto per Pietro Agostini (Circolo Ravennate della Spada), terzi Marco Corradini ed Emanuele Spaggiari (Club Scherma Koala). Tra le Bambine, il titolo è andato a Stella Petroncini (Società Schermistica Lughese), secondo posto per Anna Pasi (CS GPlacci Faenza Ravenna), terze Martina Cimatti (Scherma Imola) ed Elisabetta Caruso (Circolo della Spada Rimini). Nei Giovanissimi, vittoria di Edoardo Franchi (Pettorelli Piacenza), secondo posto per Lorenzo Afanasiev (Club Scherma Koala), terzi Luca Castellani (Circolo Schermistico Forlivese) ed Ettore Rossi (Circolo Ravennate della Spada). Tra le Giovanissime, il successo è andato a Mariasol Romanini (Circolo Ravennate della Spada), secondo posto per sara Mirandola (Scherma Imola), terze Francesca Spinelli (Circolo Schermistico Forlivese) e Luna Ana Onofrei (Circolo Schermistico Forlivese). Tra i Ragazzi, primo posto per Andrea Bossalini (Pettorelli Piacenza), secondo Samuel Quartieri (Circolo della Spada Cervia Milano Marittima), terzi Nicolò Ceccaroni (Circolo Schermistico Forlivese) e Valentino Monaco (Pettorelli Piacenza). Nella categoria Ragazze, vittoria di Greta Merola (Circolo della Spada Cervia Milano Marittima), seconda Margherita Ugolini (Circolo Schermistico Forlivese), terze Elissa Chraim (Bernardi Ferrara) e Carlotta Versari (Circolo Schermistico Forlivese). Negli Allievi, primo posto per Riccardo Magni (Circolo Schermistico Forlivese), secondo posto per Nicolò Sonnessa (Circolo Schermistico Forlivese), terzi Mattia Iori (Club Scherma Koala) e Nicola Oppizzi (Club Scherma Koala). Tra le Allieve, titolo a Caterina Zucconi (Club Scherma Ariminum), secondo posto per Chiara Rossi (Circolo della Spada Cervia Milano Marittima), terze Lucia Gasparini (Scherma Imola) e Mariagrazia Casadio (Circolo Ravennate della Spada).

Nella sciabola maschile categoria Maschietti, vittoria per Carlo Pasqualicchio (Virtus Bologna), che in finale ha avuto la meglio sul compagno di allenamenti Federico Ranieri Finelli, terzo un altro atleta della Virtus Bologna, Dimitri Niccolò Vitali parimerito con Niccolò Paolantonio (Club Scherma La Farnesiana). Successo per Gioia Plez (Virtus Bologna) tra le Bambine, secondo posto per Gaia Di Gennaro (Arcoveggio 2011), terze Stella Arana e Giorgia Cicerchia (entrambe Virtus Bologna). Nei Giovanissimi la vittoria è andata a Costantino Zuffa (Virtus Bologna), davanti ai compagni di sala Lorenzo Veggetti e Pietro Setti, terzo posto anche per Milo Falala Frati (Club Scherma La Farnesiana). Primo posto per Mikal Eskindir (Virtus Bologna) nella Giovanissime, davanti a un terzetto di atlete della Arcoveggio 2011: Francesca Monatini seconda, Sophya Nowbuth ed Elena Gamberi terze. Tra i Ragazzi, primo posto per Nicolò Sghinolfi (Virtus Bologna), davanti a due compagni di sala Pierfrancesco Cicerchia (secondo) e Leonardo Caliman (terzo). Terzo posto parimerito anche per Matteo Iotti (Club Scherma La Farnesiana). Tra le Ragazze, vittoria per Lucia Bolondi (Club Scherma La Farnesiana) davanti a Elena Marchesi (Arcoveggio 2011). Negli Allievi, vittoria per Nicolò Leoni (Virtus Bologna), che precede il compagno di sala Yuri Tomassetti, secondo. Terzi Nicolò Bianchi (Club Scherma La Farnesiana) e Giuseppe Furfaro (Arcoveggio 2011). Vittoria per Viola Cottini tra le Allieve, davanti a Valentina Caggiati (entrambe tesserate per il Club Scherma La Farnesiana).

I Campionati Regionali Cadetti di Spada maschile si sono chiusi con la vittoria di Leonardo Cortini (Circolo Schermistico Forlivese), il secondo posto di Federico Giatti (Bernardi Ferrara), i terzi di Matteo Rossi e Brando Foschini (entrambi Circolo della Spada Cervia Milano Marittima). Al femminile, vittoria di Asia Vitali (Circolo Schermistico Forlivese), secondo posto per Giulia Amici (Circolo della Spada Cervia Milano Marittima), terze Chiara Castagnoli e Mariachiara Testa (entrambe Circolo Schermistico Forlivese).

La categoria Giovani ha visto prevalere al maschile Matteo Rossi (Circolo della Spada Cervia Milano Marittima), col secondo posto di Filippo Bassi (Circolo Schermistico Forlivese) e i terzi di Edoardo Dell’Accio (Circolo della Spada Cervia Milano Marittima) e Federico Bagattoni (Circolo Schermistico Forlivese). Al femminile, vittoria di Asia Vitali (Circolo Schermistico Forlivese) che ha così centrato la doppietta personale, seconda Giada Russo (Circolo della Spada Cervia Milano Marittima), terze Giulia Amici (Circolo della Spada Cervia Milano Marittima) e Alice Casamenti (Circolo Ravennate della Spada).

ORO, ARGENTO E 2 BRONZI PER IL CIRCOLO RAVENNATE DELLA SPADA. SI PIAZZA ANCHE KOSTIANTYN, IL RAGAZZO UCRAINO OSPITE DEL CIRCOLO

Nella prima giornata di gara ottimo il titolo di CAMPIONESSA REGIONALE 2022 per MARIA SOLE ROMANINI (nella foto sopra) che si conferma nuovamente ai vertici della sua categoria, quella delle giovanissime. A seguire, ma fra i giovanissimi, il bel podio di Ettore Rossi, terzo classificato, che perde l’accesso alla finale per una sola stoccata alla priorità.

Domenica titolo di VICE CAMPIONE REGIONALE 2022 nella categoria maschietti per Pietro AGOSTINI che ha perso in finale per una sola stoccata, 10\9. Ottimo il bronzo di Alice Casamenti e il quinto posto per Martina Bombardi. Bel bronzo anche per Maria Grazia Casadio, nella categoria allieve

Da segnalare poi il bel quinto posto dell’atleta ucraino ormai portacolori della società di via Falconieri: nella categoria maschietti Kostiantyn Popov si è piazzato quinto (qui sotto insieme a Pietro Agostini).

UN TITOLO REGIONALE PER LA SCHERMISTICA LUGHESE

Venti atlete e atleti impegnati in tutte le categorie della scherma giovanile, diversi ottimi piazzamenti e un titolo regionale conquistato: questo è il lusinghiero bilancio del weekend appena trascorso per la Società Schermistica Lughese. Dal campionato under 14 è giunta la più grande soddisfazione del fine settimana, con il primo posto di Stella Petroncini (nella foto, assieme all’istruttrice Isabella Signani) nella categoria “Bambine”: una prova davvero ottima per la giovanissima spadista lughese che si è così laureata campionessa regionale.