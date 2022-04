Trionfo da medaglia per le ginnaste della Diamante Torelli di Faenza

Si è conclusa domenica 24 aprile la seconda prova del campionato regionale CSEN di ginnastica ritmica. Una pioggia di medaglie per le più esperte della A.S.D. Diamante Torelli di Faenza per la categoria Golden Cup 1: Gulmanelli Elisa conquista la medaglia d’ora al cerchio e di bronzo alla palla, la compagna Zampieri Valentina ottiene la medaglia d’argento sia alle clavette che alla palla e Cappelli Margherita sale sul gradino più alto del podio sia alla palla che alle clavette.

Anche le compagne della categoria Silver Cup 3 hanno eseguito un ottima gara. Costerni Rita si classifica prima sia alla palla che al cerchio, Costerni Gemma ottiene il primo posto al nastro e l’argento alla palla e Canalini Francesca conquista l’oro alla fune e il bronzo alla palla. Per le categorie Silver Cup 1 e 2 solo medaglie d’oro per le giovanissime Botti Lucrezia, Fantelli Dorotea e Monti Matilde nelle due specialità in gara e due medaglie d’argento per Evilio Lisa alla fune e al cerchio

Tutte in fascia oro anche le piccole promesse della Diamante Torelli alla loro prima esperienza del campionato CSEN: Bronzi Alice, Carrelli Caterina, Gatti Lucia, Graziani Camilla, Miraglia Chiara, Morini Leila, Sangiorgi Eva e Saviano Rebecca

Molto soddisfatto lo staff tecnico della Diamante Torelli di Faenza composto da Conti Virginia, Fabbri Melissa, Negri Michela, Reali Francesca, Vignoli Martina e il direttore sportivo Savini Alessandra.

Nella foto: Rita Costerni, Gemma Costerni e Francesca Canalini.