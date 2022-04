Ravenna protagonista ai tricolori Fisdir

Il Centro Sport Terapia Judo Ravenna è stato protagonista al Campionato Italiano Fisdir ,svoltosi ad Ostia : il club Ravennate ha, infatti , conquistato tre podi :

Davide Barboni 1 classificato categoria 66 kg

Raul Cornea 1 classificato categoria 81 kg

Mirko Brighi 3 classificato categoria 81 kg

Patrick Kalamoniac 2 classificato categoria 73 kg promozionali

La società ringrazia l’allenatrice Paola Baroncelli per l impegno nella preparazione dei ragazzi per questa gara e la Presidente Renata Perissinotto per l’ impegno e la passione dimostrata verso i ragazzi .

Adesso la preparazione continua prossimo impegno 22 maggio Pordenone.