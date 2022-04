Beach volley, ben 103 squadre al torneo “King Of the School” di Porto Corsini

Si è disputata presso gli stabilimenti balneari Waikiki Mara e Spiaggia Quevida di Porto Corsini il “KOS – King Of the School”, torneo di beach volley, che prevedeva una manifestazione divisa in due parti con la tappa del Campionato Italiano per Società FIPAV maschile e femminile ed un torneo amatoriale aperto a tutti. Ecco i numeri della manifestazione: 103 squadre partecipanti divise in 6 tabelloni di competizione con 21 campi di gioco con l’organizzazione delle società sportive PowerBeach di Ravenna ed Active di Bologna.

Il KOS giunge finalmente alla sua seconda edizione dopo la prima disputatasi nel 2019 mentre nel 2020 e 2021 non era stato possibile organizzare l’evento per gli ovvi motivi legati alla pandemia. Nel tabellone Gold Maschile del Campionato Italiano FIPAV di Beach Volley per Società è andata agli atleti Reggiani/Taranto in rappresentanza della società Mutina di Modena che hanno prevalso 2-0 sulla coppia Cerri/Cerri (Qanta Club Milano) mentre nel tabellone femminile la vittoria è andata Argentati/Panzetta (Active) 2-1 (15-10, 12-15, 15-10) su Tamagnone/Baravelli (PowerBeach)

Arianna Argentati e Riccardo Reggiani si sono inoltre aggiudicati il titolo di MVP premio intitolato alla memoria di Letizia Morettini dello stabilimento Waikiki Mara.



(da sx) Cerri/Cerri, Paola Morettini (Waikiki Mara), Reggiani/Taranto, Raisa/Drago



(da sx) Pucci Mossotti/D’Orologio, Argentati/Panzetta, Roberto Morettini (Waikiki Mara), Tamagnone/Baravelli