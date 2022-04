Del Duca Grama festeggia non solo la permanenza in Eccellenza, ma anche il titolo di squadra più giovane dell’Emilia-Romagna

Fine settimana ricco di soddisfazioni per l’ASD Del Duca Grama, che ha festeggiato non solo la permanenza nella categoria di “Eccellenza”, ma anche la conquista del primato di squadra più giovane dell’Emilia-Romagna. Una doppia soddisfazione per una società che da sempre punta sulla crescita dei ragazzi del vivaio e che aveva impostato, fin dall’inizio della stagione, una formazione giovane con l’obiettivo, peraltro non scontato, viste le altre forze in campo, di restare nell’importante categoria.

Domenica 24 aprile la Del Duca Grama ha vinto il girone nella categoria Giovanissimi Under 14 (la prima volta nella nostra storia) e nel pomeriggio con la prima squadra ha raggiunto la matematica salvezza nella categoria Eccellenza, conquistando addirittura il sesto posto nel girone. Un traguardo reso ancora più prestigioso dal fatto che la Del Duca Grama ha ottenuto il primo posto, a livello di Emilia-Romagna (ma da una verifica anche a livello nazionale), quale società sportiva che nel corso del campionato di Eccellenza ha fatto giocare più giovani in assoluto.

Un grazie particolare va al “giovane” mister Stefano Cassani che alla sua prima esperienza in una categoria come l’Eccellenza, ha ottenuto un risultato straordinario con una squadra di ragazzi, mantenendo fede all’impegno preso con la dirigenza societaria.