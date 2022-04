Sabato sera gli Aviators Lugo in cerca di conferme

Reduci dalla importante vittoria esterna dello scorso turno a Casalecchio gli Aviators attendono sabato 30 prossimo il 4 Torri Ferrara che, nonostante occupi l’ultimo posto in classifica, non si presenterà al palazzetto di Lugo come facile preda e che vorrà anzi vendicare la sconfitta subita a domicilio nel girone di andata.

Sarà uno scontro particolarmente interessante per entrambe le formazioni, con palla a due alle ore 20,30, dove i biancoverdi vorranno dimostrare di avere ritrovato la retta via per proseguire la striscia vincente e lottare per mantenere il secondo posto in classifica al cospetto degli emiliani che, reduci dalla convincente prova del turno precedente, faranno di tutto per portare a casa l’intera posta e non perdere il contatto con le prime della classe in un girone playoff dove ogni sfida è uno spareggio.

Che sarà un match da non perdere pare quasi superfluo sottolinearlo ed a questo proposito la società Basket Lugo ripropone l’ingresso libero per tutti i tifosi ed appassionati che porteranno quindi calore ed incitamento ai giocatori locali che saranno accompagnati in campo dai bambini del minibasket in occasione della presentazione prepartita creando quindi tutte le premesse per trascorrere una serata all’insegna dello sport e del divertimento.