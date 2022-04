Buon inizio di stagione per le atlete e gli atleti dell’Atletica Lugo

Buon inizio di stagione per l’Atletica Lugo. Al meeting Liberazione di Modena, il 25 aprile, buon inizio di stagione per Valentina Bonetti al primato personale nei 100m piani con 12.40 e per Valentina Bianchi nei 100 ostacoli che conclude al quinto posto con 14.54. Nella stessa gara anche Anna Venieri con 15.50.

Nei 100 metri anche ottimo ritorno per Sofia Zanotti che conclude con 12.54 (+2.3). Nei 400 metri buon risultato per Silvia Bovolenta con 59.60. Nei 1500 metri miglior risultato per Rai Lovepreet con il tempo di 4:49.57 e settima posizione. Nel lancio del martello ottava posizione per Strazzari Giorgia con 39.90. Nel getto del peso buon nono posto per Rubbi Ilaria con 9.80.

Per gli atleti lughesi che corrono per l’atletica Imola Sacmi Avis primati personali per Leonardo Lodolini nei 400m con 53.01 e Carnevali Pietro con 54.25.