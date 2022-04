Nuova sfida per Hort@ Godo. Sabato 30 aprile affronta il Fontana Ermes Sala Baganza

Nuove sfide per Hort@ Godo sabato 30 aprile all’Antonio Casadio di Godo. Dopo lo scotto dello scorso weekend la squadra si prepara per gli incontri con il Fontana Ermes Sala Baganza (PR).

“Non ci si può permettere nessuna scorciatoia mentale per affrontare queste partite – spiegano dalla società – . Il lavoro deve proseguire ripartendo dall’esame delle crepe rilevate nel confrontarsi con una squadra big del campionato, per non cadere in nessuna trappola ed ottenere risultati utili”.

La disamina del coach Naldoni è quanto mai lucida ed esaustiva; “alla squadra non rimane che scendere in campo ancora più forte e determinata grazie al prezioso insegnamento che ogni sconfitta porta con sè” .

Appuntamento sul campo per i tifosi alle 15.30 e alle 20.00, o in diretta streaming sul canale Youtube del Godo Baseball.