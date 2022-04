Francesca Saviotti (classe 2^A) vince il concorso per la Medaglia 100 km del Passatore

Sabato 23 aprile 2022, alle 9, nel laboratorio di Discipline Plastiche-Scultoree del Liceo Artistico di Faenza, s’è riunita la commissione giudicatrice per l’assegnazione dei premi riguardanti il Concorso per la realizzazione della Medaglia “100 km del Passatore” edizione 2022. A vincere il concorso è stata la studentessa Francesca Saviotti (classe 2^A).

La giuria composta da Lorenzo Leoncavallo (vicepresidente 100 Km del Passatore), Simone Assirelli (responsabile gruppo sportivo 100 Km del Passatore), Gianfranco Budini (artista, ospite esterno, già docente dell’ Istituto “G.Ballardini”), Marco Tadolini (in rappresentanza dell’ “Associazione Ex Allievi del Ballardini”, già docente del Liceo Artistico “Torricelli-Ballardini”), Roberto Fabbri (in rappresentanza dell’ “Associazione Ex Allievi del Ballardini”, già docente del Liceo Artistico “Torricelli-Ballardini”) e Viola Emaldi (storico dell’arte e coordinatrice corso ITS “T.Emiliani”) ha decretato il podio delle opere. La giuria è stata coordinata dalla professoressa Anna Lombardo, docente del Liceo Artistico, non avente diritto al voto.

Dopo l’attenta visione dei 34 modelli in gesso presentati in forma totalmente anonima (frutto di una pre-selezione già effettuata da una commissione interna), la giuria ha valutato la pertinenza al tema assegnato, la qualità esecutiva, l’originalità delle proposte effettuando una prima selezione mirata a definire il gruppo di elaborati sul quale esprimere la votazione finale.

Al termine delle operazioni di votazione la giuria ha deciso all’ unanimità la seguente graduatoria esprimendo le proprie motivazioni:

1° Classificato: FRANCESCA SAVIOTTI Classe 2^ A

“La non semplice richiesta di far convivere all’interno di uno spazio miniato, le simbologie relative al concorso podistico e quelle scaturite dalla memoria della pandemia è stata soddisfatta dalla scelta di rappresentare il movimento e la circolarità della vita. Quest’opera è stata selezionata per la freschezza dinamica di una giovane figura in corsa e dal valore estetico e concettuale della cornice simbolo di passato, presente e futuro reso attraverso la rappresentazione di frecce che si rincorrono incorniciando la medaglia e dando un senso di elegante equilibrio estetico”.

2° Classificato: RACHELE MENOTTI Classe 2^A

“Il valore di questo premio è dato in primis dalla scelta di rappresentare simboli chiari e potenti come le mani e l’uovo. Al centro si trova infatti il simbolo della creazione e della nascita proprio di ogni epoca che strizza l’occhio a quella cultura rinascimentale di cui Firenze fu protagonista assoluta. L’esecuzione si rende pregevole anche per l’evidenza plastico-scultorea di elementi anatomici come le mani difficili da realizzare”.

3° Classificato: GIADA RANDI Classe 2^A

“La meraviglia, la ricchezza, la dovizia di particolari ed elementi simbolici coinvolti, rendono quest’opera vincitrice del terzo premio. È parimenti da segnalare anche la capacità narrativa del rilievo dove elementi iconografici diversi dialogano tra loro in una festosa armonia.

La giuria ha inoltre segnalato per la qualità esecutiva e l’originalità interpretativa le opere degli studenti Chiara Camanzi (2^AA), Hamza Morsaline (2^BA), Mara Baruzzi (2^AA), Lennart Jacobs (2^AA), Viola Rabiti (2^BA) e Hanxin Hu (2^BA).