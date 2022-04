OraSì Ravenna Basket in casa della corazzata Cantù, Gazzotti: “Un ottimo test per noi”

Ultima gara della stagione regolare per l’OraSì Ravenna, attesa domani al PalaDesio dall’Acqua San Bernardo Cantù, società storica della pallacanestro italiana e seconda classificata nel girone verde.

Per i giallorossi, terzi nel proprio raggruppamento, saranno le prove generali per i playoff, che scatteranno il prossimo fine settimana a Faenza contro un’avversaria ancora da definire tra Torino, Piacenza e Casale Monferrato.

La presentazione del match nelle parole di Giulio Gazzotti: “Una partita che non ha un significato per la classifica ma che arriva alla fine di un percorso durato le tre settimane di questa fase orologio in cui abbiamo cercato di introdurre al meglio Gabriele Benetti e di limare al massimo i nostri punti deboli per provare ad arrivare ai playoff nella migliore condizione possibile.

Cantù è una corazzata, una squadra che in questo momento ha pochi eguali e una delle favorite per la vittoria finale. Penso che possa essere un ottimo test per noi, visto che contro le ‘grandi’ abbiamo sempre prodotto buone prestazioni e dato loro filo da torcere. Cercheremo di sfruttare la partita per migliorare ancora e preparare poi da martedì la settimana decisiva che porta ai playoff. Siamo carichi, consapevoli di quanto sia importante arrivarci concentrati e in salute, perché giocando una volta ogni due giorni non puoi permetterti passi falsi”.

Media e tifosi – Anche a Desio la squadra sarà accompagnata dai propri tifosi, attese diverse auto al seguito.

Diretta in streaming su LNP PASS (https://lnppass.legapallacanestro.com/). Aggiornamenti in diretta sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp).