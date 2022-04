Torna il Giro Cicloturistico della Romagna. Partenza domenica 8 maggio da Lugo

L’Unione Cicloturistica Francesco Baracca di Lugo, dopo due anni nei quali la manifestazione è stata sospesa causa Covid, organizza a Lugo domenica 8 maggio la 41esima edizione del Giro cicloturistico della Romagna.

La partenza avrà luogo da via Rivali S. Bartolomeo, di fronte alla sede della Baracca e l’arrivo sarà come sempre nella tendostruttura del Centro sportivo di Madonna delle Stuoie dove avrà luogo il ricco pasta party finale, con possibilità di parcheggio bici e con uno spazio espositivo di bici e abbigliamento sportivo.

I percorsi, tutti adeguatamente segnalati, saranno tre, di lunghezza e difficoltà variabile, per riuscire così a soddisfare i diversi livelli di preparazione e le ambizioni di ogni tipo di partecipante, importanti anche come momento di preparazione per le gran fondo agonistiche in programma nelle settimane successive. Oltre a ciò vi sarà un raduno autogestito e una pedalata escursionistica in collaborazione con gli Amici della Bicicletta di Lugo, aperta agli accompagnatori dei partecipanti alla Gran Fondo. Tre sono i ristori dislocati lungo i percorsi, con uno spazio riservato anche ai celiaci.

Tutta la manifestazione sarà svolta nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, anche anti Covid, per garantire così la completa salvaguardia di tuti i partecipanti che dovranno comunque rispettare le norme del codice della strada in quanto i percorsi sono tutti aperti al traffico: si auspica comunque altrettanto rispetto e comprensione da parte degli altri utenti della strada, automobilisti compresi.

Come sempre anche le premiazioni saranno molto ricche, infatti per le prime 15 Società presenti con più di 5 iscritti vi saranno in palio due biciclette, prodotti dell’enogastronomia locale e ceramiche. Alle cicliste, che ogni anno si presentano sempre più numerose, è inoltre riservato un premio speciale: verrà infatti estratto a sorte un diamante certificato, offerto dalla gioielleria Ponzi di Lugo. A tutti i partecipanti ai percorsi e all’autogestito verrà offerto inoltre un ricco pacco gara con diversi prodotti alimentari.

Gli organizzatori ritengono che, nonostante i due anni di sosta forzata, la manifestazione che è prova del Circuito Romagnolo e del Criterium italiano Gran Fondo cicloturistiche Uisp, abbia tutte le caratteristiche per richiamare una forte partecipazione di cicloturisti, spinti anche dalla voglia di recuperare il tempo perso non solo sui pedali ma anche come momento aggregativo e socializzante.

Per tutte queste ragioni la Baracca è impegnata per la miglior riuscita del Giro della Romagna al fine di rilanciarlo e sviluppare questa manifestazione che fa parte della storia del cicloturismo italiano, sempre apprezzata per l’alto livello organizzativo, la selettività dei percorsi, la qualità dei ristori e del pasta party e che rappresenta inoltre un importante momento per la promozione e la valorizzazione dei territori che attraversa dalla Bassa Romagna, alla colline faentine e forlivesi fino all’alta Toscana.