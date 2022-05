Riolo Terme ha ospitato i ciclisti della TSV Altenberg, società ciclistica della città gemellata di Oberasbach

Si è conclusa nei giorni scorsi la visita di oltre una settimana di 11 soci della TSV Altenberg, società ciclistica della città di Oberasbach, città gemellata con Riolo Terme. Sono arrivati in auto e soggiornato a Riolo Terme. Sono state giornate impegnative che hanno visto i gemelli percorrere in lungo e in largo le vallate, che hanno definito “perfette” per le biciclette, dal Passo del Carnevale, alla Sambuca, Palazzuolo sul Senio fino alla tappa più ardua fino a Rocca San Casciano e non poteva mancare una visita a Bertinoro, raggiunta in bicicletta e dove all’arrivo sono stati accolti dalla Sindaco Gessica Allegni e dalla Presidente Comitato Gemellaggi e Feste di Bertinoro Morena Fabbri per un saluto ed una visita cordiale, in virtù delle collaborazioni che da diversi anni il comitato di Bertinoro e l’associazione gemellaggi di Riolo Terme, intrattengono.

Durante il soggiorno è stato organizzato un aperitivo e un pranzo romagnolo, offerti dall’Associazione riolese. “È stato bellissimo ritrovarsi e potersi riabbracciare dopo 3 anni di assenza”, dichiara Silvia Mazzanti, attuale Presidente dell’Associazione Gemellaggi. “Abbiamo trascorso un po’ di tempo insieme e ogni giorno ci siamo tenuti aggiornati con foto e video e non vediamo l’ora che sia aprile 2023 per poterli rivedere e potere condividere con loro un altro pezzo di strada.”