Record di iscritti alla 50 km di Romagna disputata dopo due anni di stop causa pandemia

La 39esima edizione della 50 km di Romagna, che si è corsa il 26 aprile scorso lungo il tradizionale percorso di gara inserito nel calendario internazionale IAU (l’associazione internazionale degli ultrarunners), ha raggiunto numeri da record. Oltre 1.200 gli iscritti con 1.026 classificati entro il tempo massimo di 7 ore; il vincitore della classifica maschile, il ruandese Jean Baptiste Simukeka, che ha vinto con il terzo tempo di sempre (2.52’42”) e la vincitrice della classifica femminile, l’atleta ceca Petra Pastorova, che ha superato il traguardo con il tempo di 3.21’28” (secondo miglior tempo di sempre); una partecipazione di pubblico di ogni età, fra camminate ludico motorie e la corsa dei bambini, che ha fatto toccare la cifra record di 2.100 atleti impegnati nella giornata.

“È stata una bellissima giornata di sport e amicizia – sottolinea Riccardo Giannoni, presidente della Podistica Castel Bolognese -, resa possibile dal grande impegno di tutti i volontari e dal sostegno di chi, ancora una volta, è stato al nostro fianco nell’organizzazione di questo evento come la BCC della Romagna Occidentale. Possiamo dire, con entusiasmo, che questo ritorno alle gare dopo due anni di pandemia, ci ha restituito la gioia di rivivere l’evento, con la soddisfazione di arrivare al traguardo qualsiasi sia il risultato in classifica”.

“Siamo lieti di aver contribuito a questo successo, del tutto meritato, che ci vede in piena sintonia. Portare un così alto numero di atleti a conoscere i nostri territori attraverso un lungo percorso di gara è la prima medaglia che vogliamo attribuire alla qualità degli organizzatori. La seconda medaglia va al volontariato, a questo concetto di ‘sport e amicizia’ che rende possibili risultati come questo. La terza medaglia è la ricaduta economica per l’accoglienza di così tante persone. Questo evento è una dimostrazione di come sport, salute, ambiente, e impegno di comunità possano essere una risorsa straordinaria, non solo sul piano economico, ma anche e soprattutto sul piano sociale e civico”, aggiunge Luigi Cimatti, presidente della BCC della Romagna Occidentale.