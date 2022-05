Romagna RFC sfida per la prima volta in stagione il Rugby Perugia

Finale di stagione allo Stadio del Rugby di Cesena per il Romagna RFC, che l’8 maggio alle 15.30 scenderà in campo per l’ultima partita di campionato, con il Rugby Perugia. Dopo la difficile trasferta a Noceto c’è voglia di riscatto tra i galletti, che vogliono chiudere in positivo questo campionato di ripartenza, in cui il giovane gruppo romagnolo ha potuto consolidarsi e crescere, dimostrandosi all’altezza della categoria.

Romagna e Perugia si incontrano per la prima volta in questa stagione, visto che la gara di andata non si è giocata a causa del Covid (rinuncia dei romagnoli e vittoria a tavolino per 20-0 a favore della squadra umbra): c’è da aspettarsi una partita combattuta, in cui i galletti se la dovranno vedere con una squadra dalle buone qualità, che difende il terzo posto del girone.

I convocati

Per la partita con il Perugia sono convocati: Babboni, Bastianelli, Burioli, Buzzone, Cesari, Coppola, Donati, Fantini, Fiori, Gallo, Lepenne, Manuzi, Marini, Maroncelli, Martinelli, Mazzone, Onofri, Piolanti, Pirini, Scermino, Sergi, Sgarzi, Sparaventi, Tauro, Urbinati, Vincic, Zani.

Arbitro dell’incontro: Alberto Favaro (VE)

Campionato di Serie A, girone 3 – IX giornata di ritorno: Unione Capitolina – Amatori Catania, Cavalieri Union Rugby – Rugby Noceto, Civitavecchia Rugby – Rugby Napoli Afragola. Riposa: Pesaro Rugby

Classifica: Capitolina 70, Cavalieri 58, Perugia 47, Noceto 42, Pesaro 41, Romagna 31, Amatori Catania 28, Napoli 12, Civitavecchia 7.