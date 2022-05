Maggio inizia con buoni risultati per gli atleti lunghesi, che danno il massimo e portano a casa punti preziosi

Sabato al primo meeting CUS UNIMORE ottimo esordio nel salto in lungo per Stefania di Cuonzo con la misura di 5.65m, molto vicina al suo personale di 5.67m. Nei 200m buon 26.02 per Silvia Bovolenta mentre nei 400m 59.42 per Rai Lovepreet.<

Per gli atleti lughesi che corrono per Atletica Imola Sacmi Avis buoni risultati per Pietro Carnevali con 23.18 nei 200m e Leonardo Lodolini nei 400m con 52.90.

Nella serata di martedì 3 maggio si è tenuta la seconda giornata del Trofeo Sacmi per le categorie giovanili. Nonostante l’evento fosse infrasettimanale si è vista una larga partecipazione da parte degli atleti lughesi che, come sempre, hanno dato il massimo portando a casa punti preziosi – gara valida per i Campionati di società – grazie agli ottimi risultati: eccellente prestazione di Gabriele Guerrini, secondo classificato nei 100 hs (18”9) nonostante non sia specialista di questa gara, e di Agata Vecchi, quarta negli 80 hs (15”9). Nel salto in lungo si piazzano 3° Nicola Bertoni (5.21) e 11° Gabriele Guerrini (4.45). Nel getto del peso sono rispettivamente 7° e 10° Leonardo Rossini e Andrea Marri (6.79 e 6.71), mentre quarto arriva Luca Arcolaci nella gara dei 2000 metri con il tempo di 6’50”1 – togliendo quasi 30 secondi al proprio personale.

E’ nei 300 metri, gara con una gran densità di atleti lughesi al via, che si sono ottenuti i risultati migliori, con ben 7 giovani dell’atletica Icel Lugo determinati a mettersi alla prova; in campo femminile 13° posto per Letizia Astara (48”8), 20° per Anna Ricci Bitti (50”6), 21° per Agata Vecchi (51”0) e 29° per Laura Draghetti (54”4), tra i maschi – invece – vittoria per Alessandro Dalpane in 37”7 (nuovo record personale) e medaglia di bronzo ex aequo per Daniele Cetrone, che si conferma in 39”2, e Leonardo Rossini che, all’esordio sulla specialità, stupisce siglando lo stesso tempo.

Grande soddisfazione per tutti i ragazzi in gara, che già si preparano per il prossimo appuntamento: sempre ad Imola, il 12 maggio.