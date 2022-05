Playoff, Gara3 Torino-OraSì Ravenna in direttasu Radio Nettuno Bologna Uno

Si arricchisce la copertura mediatica dell’OraSì Basket Ravenna in questi playoff grazie alla collaborazione con Lega Nazionale Pallacanestro e Radio Nettuno Bologna Uno. Giovedì sera, 12 maggio, gara3 dei quarti di finale playoff a Torino verrà trasmessa in diretta sulle frequenze dell’emittente bolognese (FM 96.8 a Ravenna, DAB e canali streaming 1 e 2) a partire dalle ore 20.30 e la radiocronaca sarà a cura di Luca Bolognesi, già commentatore delle gare interne dei giallorossi per il portale LNP PASS.

La diretta rappresenta anche un ulteriore opportunità di visibilità per i partner del Basket Ravenna, con la messa in onda di spot pubblicitari dei marchi OraSì e Sapir.

Si amplia così la proposta che Radio Nettuno Bologna Uno dedica già alle formazioni del territorio di Serie A2, con la rubrica in onda il venerdì alle 11.30, LNP Weekend, curata da Dario Ronzulli in collaborazione con le Aree Comunicazione dei Club. Ogni settimana la trasmissione ospita giocatori, staff e dirigenti delle realtà di OraSì Basket Ravenna, Unieuro Pallacanestro Forlì 2.015, Top Secret Kleb Basket Ferrara.