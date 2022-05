Altri 4 ori per il Taekwondo Ravenna agli interregionali di Cattolica

Un week end, quello appena trascorso, che ha visto la partecipazione sia dei ragazzi junior che dei kids e cadetti ai Campionati Interregionali di Taekwondo svoltisi a Cattolica. Sabato è salita sul tatami la categoria junior che ha conquistato 2 ori con Kevin Sciuto che ha battuto il vice campione italiano di una categoria superiore e Sara Balduzzi che ha nettamente dominato.

Un argento con Anna Alberani e 2 bronzi con Ercolani Aurora e Minardo Vincenzo. Domenica invece è toccato ai giovanissimi, molti dei quali alla loro prima gara di livello agonistico e tutti hanno dimostrato carattere, grinta e determinazione, riuscendo a vincere 2 medaglie d’oro per Nicoletta Privato e Matteo Montini, 2 argenti per Davide Corvaia e Domenico Covelli e 2 bronzi per Lorenzo Agnoletti e Jennifer Saporetti.

Il Maestro Vincenzo Sciuto vuole ringraziare tutti i ragazzi per il loro impegno, ma un grazie speciale lo vuole fare a suo figlio Kevin Sciuto, sia per le emozioni che ogni volta gli fa vivere quando insieme salgano sul tatami sia per la disponibilità che manifesta nell’aiutare i compagni di squadra supportandoli nella preparazione fisica e mentale.