Clara Marzocchi parte con un successo nel Master Bnl di 3^ sui campi del Foro Italico

Da venerdì 13 a domenica 15 maggio è in programma sui campi del Foro Italico di Roma il Master BNL di 3^ e 4^ categoria. E tra le Regine del Foro c’è anche la romagnola Clara Marzocchi, allieva del team di Tennix, classifica 2.8 e testa di serie n.1. All’esordio la cesenate, seguita in questa trasferta dal tecnico Riccardo Venturini, ha battuto 7-5, 5-7, 10-5 la 3.3 Elena Petrucciano e domani affronta nei quarti Sophy Giulia Di Concetto (3.1), testa di serie n.8, eventuali semifinali in serata.

All’evento, atto conclusivo della “Road to Foro” iniziata già in gennaio con la prima delle quattro fasi, partecipano i vincitori e le vincitrici dei tornei di conclusione regionale di quarta categoria e analogamente i vincitori (16) e le vincitrici (16) dei tabelloni di conclusione di singolare della terza categoria.

Un’esperienza indimenticabile per i protagonisti, che negli stessi giorni in cui verranno incoronati i re e le regine dell’edizione 2022 degli Internazionali BNL d’Italia potranno calcare gli stessi campi del Foro Italico, sfoggiando pure loro il pass con la dicitura “Player”.