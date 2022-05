Campionati del Mediterraneo. Due atleti emiliano-romagnoli sul podio della spada maschile Cadetti

Arrivano subito eccellenti notizie per la scherma emiliano romagnola dalle pedane di Al Salt, in Giordania, dove il 13 maggio si sono aperti i Campionati del Mediterraneo. Nella prima giornata di gare sono arrivate infatti due medaglie per il movimento regionale nella gara di spada maschile categoria Cadetti.

A conquistarle sono stati Leonardo Cortini (Circolo Schermistico Forlivese) ed Enrico De Pol (Circolo della Spada Cervia Milano Marittima), rispettivamente secondo e terzo. I due si sono incrociati in semifinale, nell’assalto che ha visto prevalere Cortini col punteggio di 15-5, prima che quest’ultimo venisse sconfitto in finale per 15-7 dal turco Yalgin Yeter.

Sesto posto finale per Matteo Galassi (Circolo della Spada Cervia Milano Marittima), fermatosi a un passo dal podio. Galassi avrà ancora la possibilità di riscattarsi nella prova Giovani, in programma nella giornata di sabato 14 maggio.

CAMPIONATI DEL MEDITERRANEO CADETTI SPADA MASCHILE – Amman (Giordania), 13 maggio 2022

Finale

Yeter (Tur) b. Cortini (ITA) 15-7

Semifinali

Yeter (Tur) b. Borodin (Esp) 15-12

Cortini (ITA) b. De Pol (ITA) 15-5

Classifica: 1. Yalgin Yeter (Tur), 2. Leonardo Cortini (ITA), 3. Enrico De Pol (ITA), 3. Ivan Borodin (Esp), 5. Lucio Puliti (ITA), 6. Matteo Galassi (ITA).