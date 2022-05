Gran finale per il torneo Under 10 e 14 di Primavera e le qualificazioni ai campionati italiani Under 11-12 e 15 al Ct Cervia

Siamo ormai al rush finale, sui campi del Circolo Tennis Cervia, per ben dieci tabelloni giovanili. Per l’esattezza è in corso il torneo di Primavera Under 10 e 14, maschile e femminile, tappa di categoria A del circuito regionale. Nell’Under 10 femminile successo di Carlotta Arginelli (Club La Meridiana) in finale su Sofia Foggia, nell’Under 10 maschile bella semifinali per il beniamino di casa, Mattia Vincenzi, nell’Under 11 semifinali per Pietro Tombari e Diego Tarlazzi. Nell’Under 14 femminile successo di Aurora Baldassarri, nel maschile volano in semifinale Enea Vinetti (Ct Cervia) e Riccardo Colombi.

Under 10 maschile, ottavi: Cesare Biondi-Francesco Zanzini 6-1, 6-2, Filippo Terenzi-Francesco Paganelli 5-7, 6-1, 10-6, Ludovico Zammarchi-Nicolò Maldini 6-1, 6-0, Riccardo Briganti-Davide Govoni 6-0, 6-1. Quarti: Mattia Vincenzi-Lorenzo Orselli 6-3, 7-5. Semifinali anche per Alessandro Teodorani.

Under 10 femminile, finale: Carlotta Arginelli-Sofia Foggia 6-0, 7-5.

Nell’Under 14 femminile Aurora Baldassarri (n.1), portacolori del Tc Faenza, ha battuto in finale Maria Luce Ossani (n.2) per 6-2, 6-3.

Under 14 maschile, ottavi: Beniamino Savini (n.1)-Gianmaria Brunetti 4-6, 7-5, 10-3, Gabriele Sgroi (n.3)-Filippo Foschi 6-4, 6-3, Jacopo Liverani (n.8)-Andrea Monti 6-1, 6-3. Quarti anche per Davide Alsini. Quarti: Riccardo Colombi (n.5)-Alex Vincenzi 6-3, 2-6, 10-6, Enea Vinetti (n.2)-Matteo Della Villa 6-2, 6-2.

Nel vivo anche i tornei di qualificazione per i campionati italiani Under 11, 12 e 15 (121 giocatori al via). Nell’Under 11 maschile quarti: Edoardo Ghiselli (n.1)-Marco Menichetti 6-0, 6-3, Pietro Tombari (n.3)-Alessandro Casanova 6-4, 6-4, Diego Tarlazzi (n.4)-Francesco Martinini 6-0, 6-0, Axel Cremonini (n.2)-Dante Terzi 6-0, 6-0. Semifinali: Cremonini-Tombari 6-1, 6-1. Passa Diego Tarlazzi per il forfait del suo avversario.

Nell’Under 11 femminile quarti: Gaia Migliorini (n.4)-Angelica Bonetti 6-3, 6-2, Diletta Sabbioni-Emma Lanzoni (n.1) 6-1, 6-3, Victoria Galeone (n.3)-Marta Gazzetti 6-2, 6-1, Francesca Mora (n.2)-Bianca Cecchini 6-1, 6-1.

Nell’Under 12 maschile semifinali: Daniele Longo (n.3)-Sebastiano Mantovani (n.2) 2-6, 6-1, 6-4, Riccardo Bogdan Pastrav (n.1)-Riccardo Pretolani (n.5) 6-1, 6-1.

Nell’Under 12 femminile semifinali: Sofia Cadar (n.1)-Camilla Fabbri 6-4, 6-3, Francesca Montorsi (n.2)-Gaia Donati (n.3) 7-5, 3-6, 6-4.

Nell’Under 15 maschile, turno di qualificazione: Pietro Rinaldini (n.1)-James Mohamed Aratari 6-1, 6-1, Mattia Sartoni-Giulio Venezia (n.2) 6-0, 6-1. 1° turno tabellone finale: Mattia Sartoni-Raffaele Strocchi 6-0, 6-3, Mattia Benedetti-Pietro Rinaldini 7-5, 3-6, 6-0. 2° turno: Giacomo Bruzzi-Federico Strocchi 6-4, 6-3.

Nell’Under 15 femminile la 2.7 Chiara Bartoli precede le 2.8 Sveva Azzurra Pansica e Silvia Alletti e la 3.1 Sandy Mamini. Quarti: Chiara Bartoli (n.1)-Cristina Foglia 6-1, 6-0, Sandy Mamini (n.4)-Stella Cassini 6-0, 6-3, Francesca Terzi-Silvia Alletti (n.3) 6-2, 6-3, Sveva Azzurra Pansica (n.2)-Sofia Regina 7-5, 6-2.

Il giudice di gara è Ottaviano Turci, direttrice di gara Fiorella Placucci.