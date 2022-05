Faenza: Tommaso Bosi conferma il titolo di Campione Italiano Junior di Lotta Greco Romana

Al PalaPellicone di Ostia, l’8 Maggio, Tommaso Bosi, atleta del C.A. FAENZA SEZIONE LOTTA, ha confermato il titolo Italiano di Campione Italiano Junior per l’anno 2022 nella categoria 60 kg nello stile Lotta Greco Romana. Tommaso ha difeso il titolo contro gli sfidanti provenienti da Sicilia,Trentino e Bari mantenendo così il gradino più alto del podio conquistato nel 2021. Con questa vittoria Tommaso si è aggiudicato la maglia Azzurra che gli permetterà, alla fine , di rappresentare l’Italia ai Campionati Europei Junior.

Ottimo anche il risultato di Ciobanu Valentin nella categoria 67 kg e di Alfatti Gabriele nella categoria 130 kg , entrambi terzi classificati. Il C.A. FAENZA SEZIONE LOTTA ha inoltre schierato per il titolo i seguenti atleti: Molino D., Orselli M., Frontali G., Candeloro N., Guerrini M., Yessoufou R. e Decesari M.

All’angolo dei ragazzi in lizza per il titolo Italiano c’erano il Coach del Club Alati Carmelo con l’ausilio del Coach Luis Mendez , al momento in sede al CTF di Faenza. La Squadra è stata accompagnata e assistita dalla Team Leader Olimpia Randi. Inoltre era presente alla gara, come Vicario Federale, il Presidente del C.A FAENZA SEZIONE LOTTA Morsiani Giovanni e come DT nazionale Avanzato Salvatore, da anni impegnato nei progetti scolastici per i bambini delle scuole Faentine.