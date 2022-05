Paolo Pambianco vince il torneo Itf Senior del Mare e Pineta di Milano Marittima

Grande vittoria di Paolo Pambianco nel torneo Itf Senior del Mare e Pineta “MiMa 2022 Marepineta Masters”. Il direttore tecnico del Ct Cervia, testa di serie n.4, si è imposto nel tabellone Over 55 battendo uno dopo l’altro il francese Philippe Malleval (n.7) nei quarti per 6-0, 6-1, in semifinale il tedesco Christian Greuter (n.1) per 6-2, 2-1 e ritiro ed in finale sull’altro tedesco Axel Held (n.8) per 6-0, 6-0.

Intanto siamo al rush finale, sui campi del Circolo Tennis Cervia, per ben dieci tabelloni giovanili. Per l’esattezza è in corso il torneo di Primavera Under 10 e 14, maschile e femminile, tappa di categoria A del circuito regionale. Under 10 maschile, semifinali: Mattia Vincenzi-Cesare Biondi 6-3, 6-1, Ludovico Zammarchi-Alessandro Teodorani 6-1, 6-0.

Under 14 maschile, semifinali: Beniamino Savini (n.1)-Riccardo Colombi (n.5) 6-2, 6-1, Enea Vinetti (n.2)-Gabriele Sgroi (n.3) 3-6, 6-3, 11-9.

Nel vivo anche i tornei di qualificazione per i campionati italiani Under 11, 12 e 15 (121 giocatori al via). Nell’Under 11 maschile successo di Axel Cremonini (n.2) in finale su Diego Tarlazzi (n.4) per 6-2, 6-1. Nelle finali per il 5°-6° posto utili per i nazionali: Marco Menichetti (n.1)-Francesco Martinini 6-0, 7-6. Passa anche Alessandro Casanova.

Nell’Under 11 femminile semifinali: Diletta Sabbioni-Gaia Migliorini (n.4) 6-1, 6-3, in finale anche Victoria Galeone (n.3).

Nell’Under 12 maschile vittoria di Riccardo Bogdan Pastrav (n.1) in finale su Daniele Longo (n.3) per 6-1, 6-1.

Nell’Under 12 femminile vittoria di Sofia Cadar (Ct Massa), testa di serie n.1, in finale su Francesca Montorsi (n.2) per 6-3, 6-1. Finale per il 3° posto utile per i nazionali: Gaia Donati-Camilla Fabbri 6-2, 6-1.

Nell’Under 15 maschile, 2° turno: Lucas Geminiani-Mattia Sartoni 6-1, 6-3, Alberto Maria Mami-Mattia Benedetti 7-5, 6-4. Ottavi: Marco Caporali-Giacomo Bruzzi 6-2, 6-0, Rafael Capacci-Riccardo Muratori 6-2, 6-3.

Nell’Under 15 femminile finale tra la 2.7 Chiara Bartoli e la 2.8 Sveva Azzurra Pansica. Semifinali: Chiara Bartoli (n.1)-Sandy Mamini (n.4) 6-2, 6-2, Sveva Azzurra Pansica (n.2)-Francesca Terzi 6-2, 6-0.

Il giudice di gara è Ottaviano Turci, direttrice di gara Fiorella Placucci.