Primo posto del team senior della società Edera Ravenna a Brugnera

Domenica 15 maggio a Brugnera (PN) si è svolta la seconda prova del campionato Gold, livello D, di Teamgym. Il team senior della società Edera Ravenna, composto da Angela Casadio, Arianna Conti, Elisa Fabbri, Marta Filippi e Caterina Gerardi, è riuscito a migliorare il risultato ottenuto nella prima prova eseguendo un buon floor e una solida routine al trampet, incrementando inoltre il livello tecnico del tumbling. Questa costante crescita ha permesso di conquistare così un ottimo primo posto. Ora si torna in palestra per riprendere gli allenamenti in vista della finale nazionale che si terrà a Caorle (VE) il 9 e 10 luglio.