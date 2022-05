La ravennate Noemi de Vito conquista il secondo posto ai regionali di pattinaggio artistico

Noemi de Vito seconda ai campionati Regionali. Sabato 14 e domenica 15 maggio a Lugo si è svolta un’altra tappa dei campionati regionali Aics di pattinaggio artistico che ha visto impegnate alcune atlete della Rinascita pattinaggio artistico Ravenna.

Noemi de Vito, una fra le atlete più grandi della società, porta a casa la medaglia d’argento nel categoria Junior Aics con una brillante prestazione senza errori.

Buona prova anche per Giulia Taibi, Melissa Della Vecchia, Debora Devani,Anita Santoni e Rebecca Marianni che si posizionano circa a metà classifica nelle rispettive categorie .

I tecnici Luca Andreini, Elena Giulianelli e Stefania Dirani soddisfatti dei risultati ottenuti fino ad ora si lasciano alle spalle le difficili stagioni legate ai lockdown e proseguono con la preparazione degli atleti per gli imminenti trofei.

Fra le prossime tappe segnaliamo il trofeo Tre Torri di San Marino e il trofeo interprovinciale UISP Formula Uga in cui scenderanno in pista tanti giovani atleti alla loro prima esperienza .

La Rinascita pattinaggio artistico Ravenna si allena presso il centro sportivo Pasquale Renzi di Fornace Zarattini.