Esordio casalingo per il Circolo Tennis Zavaglia di Ravenna in serie B1 contro l’Antico Tiro a Volo di Roma

Dopo la brillante partenza in Toscana, ecco l’atteso esordio casalingo per il Circolo Tennis Zavaglia di Ravenna in serie B1, in programma domenica contro l’Antico Tiro a Volo di Roma. Ma prima facciamo un piccolo passo indietro perché è stata una super partenza per la formazione romagnola, neopromossa, che è andata a vincere domenica scorsa per 6-0 sui campi del Tennis Club Poggibonsi in un match sempre in completo controllo, basti pensare che il Ct Zavaglia, nel complesso, ha perso per strada appena un set. Questi i parziali: Gianmaria Migliardi-Tommaso Lenzi 6-0, 6-1, Michele Vianello-Andrea Turini 7-6 (4), 6-4, Pietro Licciardi-Duccio Petreni 6-3, 6-3, Luca Tomasetto-Andrea Taliani 6-4, 6-1. Doppi: Licciardi-Vianello b. Matteo e Tommaso Aprile 6-2, 6-7 (7), 10-2, Tomasetto-Migliardi b. Lenzi-Petreni 6-3, 6-4. Questo per sottolineare la forza della squadra ora attesa ad un importante banco di prova sui campi di casa.

Domenica (dalle 10) la seconda giornata del primo girone di qualificazione con l’esordio del Ct Zavaglia in casa contro l’Antico Tiro a Volo di Roma che può schierare i 2.4 Gabriele Camilli e Daniele Rapagnetta, il 2.6 Stefano Tarallo ed il 2.7 Andrea Aloisi. Non dovrebbe essere un ostacolo per la squadra ravennate che può scegliere, oltre ai giocatori che hanno fatto il loro esordio a Poggibonsi, in un pole di stranieri che comprende il bosniaco Nerman Fatic (2.1), lo spagnolo Eduard Esteve Lobato (2.1) ed il croato Duje Ajdukovic (2.1). E sarà l’esordio casalingo anche per il nuovo presidente del Circolo, Gianmarco Gamberini, che da grande tifoso non farà mancare il suo incitamento alla squadra.