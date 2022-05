I giovani della pista di Atletica 85 Faenza ai vertici in regione coi nazionali nel mirino

E’ grande la gioia dei tecnici di Atletica 85 Faenza BCC che hanno preparato gli atleti bianco-azzurri impegnati nel weekend appena trascorso sulla pista piacentina per i Campionati regionali individuali Junior e Promesse.

Partiamo con Giulia Gandolfi cha ha conquistato il titolo di campionessa regionale Junior sui 400hs con 1’00”89 PB. Giulia parteciperà al challenge nazionale a Firenze il 4 giugno all’esito del quale i migliori 16 andranno agli italiani assoluti a Rieti del 24-26 giugno. Lei attualmente è 11a assoluta, per cui si può ben sperare.

Francesca Amadori è campionessa regionale Promesse sui 400hs con 1’03”34. Solo 30 centesimi sopra al suo personale e 34 cent sopra al minimo per partecipare al challenge nazionale.

Cesare Linguerri è campione regionale junior e 1° anche tra le promesse sugli 800m con un tempo di 1’56”41 PB a 40 centesimi dal minimo per gli italiani junior. Titoli anche sulla velocità, col doppio trionfo di Filippo Paganelli vincitore di 100m e 200m junior.

21-22 maggio 2022, Firenze-Faenza – 100km del Passatore

Dalle cronache della 100KM del Passatore, finalmente su strada dopo due appuntamenti mancati, Atletica85 riporta 3 partecipanti giunti al traguardo: Daniele Bassetti in 11h09’, Davide Di Bartolomeo in 11h29’ e Romina Bearini in 18h49’.