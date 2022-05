Al Fantini Club di Cervia il torneo internazionale maschile e femminile di Beach Volley

Parte il countdown per l’evento internazionale di beach volley più atteso di questa stagione: il circuito del Beach Pro Tour Future 2022, il più importante al mondo per la disciplina, che vedrà la partecipazione di 128 migliori atleti a livello internazionale, provenienti da oltre 30 nazioni diverse. Da giovedì 26 a domenica 29 maggio.

Un lungo weekend all’insegna del volley, che non poteva non svolgersi al Fantini Club, che oltre ad essere il luogo dove è nato il beach volley nel lontano 1984, è anche la spiaggia più attiva d’Italia, con 12 campi da gioco beach, una palestra attrezzata Technogym e tanti altri sport e corsi tra cui scegliere.

Il livello “Future”, secondo Volleyball World, permetterà alle città ospitanti di sviluppare la disciplina nei rispettivi Paesi ed ai giovani beachers di accumulare punti importanti per partecipare alle fasi finali.

Ci sarà la possibilità di seguire le fasi finali in diretta streaming sulla piattaforma web volleyballworld.tv, sul sito Fantini Club alla pagina Fantini Club LIVE e su piattaforma OA Sport che sarà media partner dell’evento.

Quattro giorni di gare a coppie con la partecipazione dei migliori atleti presenti sulla scena internazionale, 128 atleti coinvolti, provenienti da oltre 30 nazioni diverse, che andranno a comporre un tabellone maschile ed uno femminile che si svilupperà con il seguente programma:

– Giovedì 26 Torneo di qualificazione dalle 8.30 alle 19.30

– Venerdì 27 Tabellone ad eliminazione dalle 8.30 alle 19.00

– Sabato 28 Ottavi e Quarti di finale dalle 8.30 alle 20.00

– Domenica 29 Semi-finali dalle 9.00 alle 13.00

Finali 1°-2° e 3°-4° posto dalle 14.30

A seguire premiazioni.

Un grande evento sportivo immerso in un’atmosfera unica, il circuito più prestigioso a livello mondiale della disciplina, non solo per gli appassionati Beach Volley.

L’ingresso sarà libero per tutti i giorni di gara.

Il Fantini Club è dove nasce il Beach Volley in Italia nel 1984, la spiaggia più attiva d’Italia, con 12 campi da gioco beach, una palestra attrezzata Technogym, una SPA e tanti altri sport e corsi tra cui scegliere.

Una location all’avanguardia dove puoi passare le vacanze e per tutta l’estate troverai stage di Beach Volley per tutti i livelli.

Ulteriori informazioni saranno disponibili sul sito www.fantiniclub.com ed eventualmente alla mail organizzazione@fantiniclub.com

Per convenzioni Sportur Club Hotel: info@sporturclubhotel.com

Importante il supporto di partner istituzionali all’evento quali la Regione Emilia-Romagna ed il Comune di Cervia.

Altri partner dell’evento saranno Technogym, Sammontana, BPER Banca, Amadori, Levissima e Sportur Club Hotel, oltre ai media partner OA Sport e Volleyball.it