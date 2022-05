Basket Ravenna. La serie di semifinale si sposta a Faenza, OraSì domani sera in campo per gara3 contro Cantù

Vigilia di gara3 per l’OraSì Ravenna, che domani sera affronta Cantù nella semifinale playoff del “tabellone argento” di Serie A2 LNP. Palla a due alle 20.30 al PalaCattani di Faenza. Dopo le due partite giocate in Lombardia, combattute e vinte dai canturini, i giallorossi proveranno ad allungare la serie sospinti dal proprio pubblico. Già mille i biglietti venduti in prevendita.

La presentazione del match, nelle parole di coach Alessandro Lotesoriere: “Ci approcciamo a gara3 con grande energia e anche con tanta rabbia per essere sotto due a zero nella serie, perché ci tenevamo a portare a casa un punto e avevamo lavorato tanto per farlo. Rianalizzando a mente fredda gara2 ci siamo accorti che i break decisivi sono stati segnati da alcuni fischi che ci hanno fortemente penalizzati. È una semifinale playoff che abbiamo duramente conquistato e che vogliamo giocarci alla pari. Noi cerchiamo sempre di non accendere polemiche, ma questa volta la somma degli episodi mi porta ad espormi, perché devo difendere il lavoro dei miei ragazzi ai quali sto chiedendo tanto. Poi sarà il campo a dire se ce la faremo o no. Contiamo sull’apporto del nostro pubblico che per tutta la stagione è stato il nostro sesto uomo: ci aspettiamo una grande cornice giovedì a Faenza, degna di questa grande sfida, consci che potrebbe anche essere l’ultima partita di questa meravigliosa stagione, ma determinati con tutte le nostre energie a fare in modo che non sia cosi”.

Prevendita da “Timida” e biglietteria

Prevendita attiva anche giovedì mattina presso il negozio “Timida” in viale della Lirica 29/31 dalle 10 alle 12.30 mentre le biglietterie del PalaCattani apriranno alle 18.30. Tutti i ragazzi dei settori giovanili del territorio entreranno al prezzo speciale di 1 euro.

Tra gli ospiti Atletica Ravenna, Eudora Basket. Premio MVP De Stefani a Davide Denegri

Nella festa di sport che ha sempre contraddistinto le partite interne dell’OraSì Ravenna, anche domani saranno presenti le realtà sportive del territorio. Al PalaCattani saranno ospiti alcuni atleti dell’Atletica Ravenna, associazione che comprende oltre 500 associati tra giovanili e seniores. Tra loro Mohamed Pouye, classe 2003 del Club azzurro under 20. Durante l’intervallo verranno presentati insieme alle ragazze dell’Eudora Basket, progetto che promuove e valorizza il basket femminile sul territorio che vede la collaborazione tra le società Junior Basket Ravenna, Basket Club Russi, Basket Lugo e Capra Team Ravenna. Prima della palla a due, invece, verrà premiato Davide Denegri, vincitore del premio MVP assegnato dal pubblico sui social e targato De Stefani, concessionaria Mercedes Benz per Ravenna e provincia. Il numero undici giallorosso è stato il giocatore più votato nella stagione 2021/22 collezionando per 10 volte il premio di MVP di giornata.

Media

Diretta in streaming su LNP PASS (https://lnppass.legapallacanestro.com/).

Aggiornamenti in tempo reale sui canali social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp).