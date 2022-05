Gara 3 della semifinale playoff: al PalaCattani saranno ospiti l’Atletica Ravenna e l’Eudora basket femminile

In occasione di gara 3 della semifinale playoff tra OraSì Ravenna e Acqua San Bernardo Cantù in programma domani alle 20.30 al PalaCattani di Faenza, saranno ospiti alcuni atleti in rappresentanza dell’Atletica Ravenna, realtà che comprende oltre 500 associati tra giovanili e seniores, accompagnati dal direttore tecnico Roberto Lolli. Insieme a loro anche le ragazze dell’Eudora Basket, un progetto nato un anno fa con lo scopo principale di promuovere e valorizzare il basket femminile su Ravenna e aree limitrofe.

Un’iniziativa che porta il nome di una ninfa greca e di un asteroide come simbolo dell’ideale connubio tra grazia e forza all’interno di un’identità collettiva che vuole diventare un punto di riferimento importante per tutte le ragazze.

Un’intesa che vede coinvolte, al momento, 4 società: Junior Basket Ravenna, Basket Club Russi, Basket Lugo e Capra Team Ravenna, in un percorso che segue le giovani atlete a partire dal minibasket fino ad arrivare all’Under 19 ed alla prima squadra.