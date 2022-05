Buone prestazioni degli Arcieri Bizantini Ravenna al “V Campagna Terre di Castelli”

Nuovo doppio appuntamento per gli Arcieri Bizantini Ravenna, che sabato 21 e domenica 22 maggio, hanno gareggiato tra la piana del fiume Panaro nel modenese e la campagna faentina. Il “V Campagna Terre di Castelli”, gara del tipo HF, regala ai Bizantini 2 ori, conquistati rispettivamente da Marcello Tozzola per la divisione OL master maschile con il punteggio di 323, e Angela Padovani, divisione AN master femminile con il punteggio di 242.

Quinto posto per Denis Costantini per la divisione CO senior maschile, con il punteggio di 367. Buoni risultati anche nella giornata di domenica 21 al “43° Torneo Città di Faenza” , gara del tipo targa, che ha visto 9 giallorossi in gara nelle tre divisioni ammesse. Ancora una volta in evidenza la divisione arco nudo. Medaglia d’oro per Simone Pizzi con il punteggio di 569 (285+284) per la categoria master maschile. Nella stessa categoria Massimo Venturi ottiene un buon 4° posto con il punteggio di 524 (257+267).

Piazza d’onore anche per Angela Padovani che si aggiudica l’oro con il punteggio di 534 (248+286) nella categoria master femminile. Due primi posti arrivano anche dall’arco olimpico con Marcello Tozzola e Sofia Fuschini.

Tozzola vince nella categoria master maschile con il punteggio di 624 (311+313), mentre la Fuschini nella categoria junior femminile con il punteggio di 547 (268+279).

Mirko Sebastian Grassi, sempre nella categoria junior, ma maschile, si piazza al 5° posto con il punteggio di 545 (280+265). Per l’arco compound medaglia d’oro per Riccardo Venturi nella categoria junior maschile, con il punteggio di 644 (330+314).

Sempre per l’arco CO, podio sfiorato per Luca Ravaioli che, per la sola differenza ori, si deve accontentare del 4° posto nella categoria master maschile con il punteggio di 646 (324+322). Sesto posto per Denis Costantini per la categoria senior maschile con il punteggio di 669 (336+333).