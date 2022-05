Due record sociali per l’Atletica Lugo ai campionati regionali

Grandi risultati questo fine settimana per l’Atletica Lugo: ai campionati regionali allievi, juniores e promesse a piacenza due record sociali nel lancio del peso juniores e nel lancio del martello allieve rispettivamente per Ilaria Rubbi, con 11.54m ed Elena Odion con 50.06m. Ottime prestazioni per le giovanissime ragazze allenate da Luca Zanelli. Per entrambe minimo per i campionati italiani di categoria.

Altra lanciatrice di rilievo, Sophia Osayande vince la gara del lancio del disco allieve con la misura di 33.53 e la convocazione in rappresentativa regionale al Brixia Meeting. Per quanto riguarda le corse, vittoria nelle allieve per Rai Lovepreet nei 1500m con l’ottimo tempo di 4:58.40.

Tra le juniores prima posizione e titolo di campionessa regionale per Alessandra Lipari nel lancio del disco con 35.42m, buon terzo posto per Guia Fattorini nei 100 ostacoli con 16.27. Tra le promesse invece seconda posizione per tre atlete: per Sofia Zanotti con una buona gara nel salto in lungo con 5.42m, per Greta Carnevali nel salto triplo con 11.70m (stagionale) e per Irene Gullini nei 400 ostacoli con 1:05.03.

Nello stesso week end a Cassino si sono svolti i campionati italiani universitari con due dei nostri atleti: Valentina Bianchi nei 100 ostacoli chiude in decima posizione e Nicola Baldisserri chiude in settima posizione nei 3000 siepi con il tempo di 9:54.65. Marta Morara invece in gara nel prestigioso meeting internazionale di Castiglione a Grosseto chiude la gara del salto in alto con 1.80m.