Scuderia AlphaTauri punta tutto sul 10 e il 22 alla roulette di Montecarlo

Il team con base a Faenza, Scuderia AlphaTauri, occupa attualmente la settima posizione in Classifica Costruttori avendo collezionato 17 punti nei primi 6 appuntamenti della stagione 2022. Rispettivamente decimo e tredicesimo al GP di Spagna, andato in scena lo scorso weekend, i piloti Yuki Tsunoda (numero 22) e Pierre Gasly (numero 10) sono smaniosi di scendere in pista nella prestigiosa pista di Montecarlo (GP dal 27 al 29 maggio), sin dagli albori fiore all’occhiello del Campionato del Mondo F1 e circuito tra i più amati dai piloti.

Nel 2021 al volante della performante AT02 motorizzata Honda il francese di Rouen colse un ragguardevole sesto posto mentre, il compagno di scuderia nipponico, si piazzò 16esimo concludendo un weekend travagliato. Non ne ha fatto mistero Tsunoda nel rievocare la sua prima esperienza monegasca: “Ricordo il mio primo weekend a Montecarlo, è stato piuttosto difficile. Non sono andato oltre la Q1 in qualifica e ho chiuso la gara in 16esima posizione. L’obiettivo 2022 è di entrare in Q3 e poi conquistare dei punti”.

Il giapponese di Sagamihara subisce come molti suoi colleghi il fascino della pista dove, Ayrton Senna, vinse per ben 6 volte in carriera: “La pista è molto particolare, non ci si può permettere alcun errore, perché qui ogni sbavatura può costare davvero cara. Ma non cambierò troppo il mio approccio al weekend rispetto alle altre gare. Anzi, credo che il nuovo format di quest’anno – che ci vede in pista dal venerdì alla domenica, come in tutti gli altri appuntamenti – dovrebbe rendere più facile mantenere slancio e concentrazione. È necessario concentrarsi molto sulle performance del singolo giro, perché le qualifiche e la posizione di partenza in griglia saranno cruciali in questa gara. Monaco è un grande classico del calendario e non si può paragonare a nessun altro tracciato. Non è mai noioso, anche se a volte le gare possono risultare molto diverse da quelle disputate su circuiti moderni. I sorpassi sono difficili, ma in generale è un evento davvero emozionante”.

Ancor più entusiasta dell’appuntamento monegasco sembra essere Gasly, sempre a proprio agio sulla pista di Montecarlo avendo conquistato diversi piazzamenti a punti in carriera (tra cui il 7° posto nel 2018, il 5° posto nel 2019 -con Scuderia Toro Rosso eguagliando la miglior prestazione del team faentino firmata da Vettel nel 2008 con STR-) e, come detto in apertura, il 6° posto dello scorso anno con AlphaTauri): “Monaco è un’icona storica della Formula 1. Tutto il mondo conosce il Gran Premio di Monaco e le foto d’epoca dimostrano quanto questo circuito sia cambiato poco nel tempo. È celebre per la sua location e per le difficoltà che devono affrontare i piloti. Magari non sarà la corsa più emozionante dell’anno, ma in termini di difficoltà è una delle più difficili, se non la più difficile. Guidare al limite su questa pista richiede la massima concentrazione ed è una vera sfida che apprezzo molto. Mi piace la pista super complicata che evolve molto da una sessione all’altra. Sei sempre al limite, a pochi millimetri dalle barriere ed è qualcosa che ti dà una vera e propria scarica di adrenalina. Quest’anno, con queste monoposto molto larghe, potrebbe essere quasi impossibile sorpassare. Ma dal punto di vista della guida resta una delle mie piste preferite. La mia vera gara di casa è il GP di Francia, ma naturalmente a Monaco trovo tanto sostegno da parte dei tifosi e c’è sempre un’atmosfera magica in questo evento”.