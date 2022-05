A Massa Lombarda la 4^ tappa dello Junior Wheelchair Tennis Trophy FIT, circuito giovanile nazionale per il tennis in carrozzina

Il Circolo Tennis Massa Lombarda si appresta a vivere un altro fine settimana di sport nel segno dell’inclusione. Sabato 28 e domenica 29 maggio, infatti, i campi del club romagnolo ospitano la quarta tappa dello Junior Wheelchair Tennis Trophy FIT Kinder Joy of Moving, circuito giovanile nazionale per il tennis in carrozzina, un progetto nato in Italia nel 2006 da un’idea dell’ex tennista Rita Grande.

Dopo il successo dell’iniziativa andata in scena nel luglio 2020, il circolo di via Fornace di Sopra torna così ad accogliere questa importante manifestazione, che prevede un torneo a girone, con incontri sabato dalle 9.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 17 e domenica dalle 9 alle 12. Inoltre sabato 28 si svolgerà anche una giornata promozionale dedicata al tennis in carrozzina, presenti il tecnico federale Giancarlo Bonasia e il fiduciario regionale Matteo Versari: quindi, dalle ore 9.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 17, i tecnici saranno a disposizione di tutti coloro che volessero provare a giocare, mettendo a disposizione sia la carrozzina sportiva che la racchetta.