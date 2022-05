Campionati italiani: Matteo Galassi del Circolo della Spada Cervia Milano Marittima oro nella spada cadetti

Matteo Galassi, atleta del Circolo della Spada Cervia Milano Marittima, è campione d’Italia nella spada maschile Cadetti. Il successo è arrivato a Catania, il 26 maggio, nel corso della prima giornata di gare della rassegna iridata. Galassi, che quest’anno aveva già conquistato due bronzi e un oro ai Campionati Europei Cadetti e Giovani prima di dover rinunciare per infortunio ai Mondiali di categoria, si è imposto su 134 avversari grazie a una gara perfetta. Ai quarti, Galassi ha eliminato Fabio Mastromarino (Scherma Pistoia) per 15-11, poi ha superato Sebastiano Bosso (Associazione Scherma Pro Vercelli) 15-8, quindi in finale ha avuto la meglio su Alberto Paoletti per 15-10.

“È stata una lunga gara, dura, mi sono preso la rivincita dell’anno scorso – ha raccontato Galassi -. Ho dovuto affrontare avversari difficili e lottare fino alla fine. Voglio ringraziare la mia maestra, i miei compagni che hanno fatto il tifo e miei genitori perché senza di loro non sarei qui”. Nel parlare dell’infortunio che l’ha tenuto fuori dai Mondiali, ha commentato: “È successo tutto senza aspettarmelo, sono caduto dalle scale e ho dovuto rinunciare al Mondiale. Sono stato fermo due settimane, poi ho ripreso con un po’ di movimento e le lezioni, e a tirare dopo tre settimane e mezzo. Fortunatamente sono tornato presto in piena forma”.

CAMPIONATI ITALIANI CADETTI E GIOVANI – SPADA MASCHILE

Finale – Galassi (Circolo della Spada Cervia Milano Marittima) b. Paoletti (Scherma Vittoria Pordenone) 15-10

Semifinali

Galassi (Circolo della Spada Cervia Milano Marittima) b. Bosso (Associazione Scherma Pro Vercelli) 15-8

Paoletti (Scherma Vittoria Pordenone) b. Benetti (Scherma Treviso) 15-11

Quarti

Galassi (Circolo della Spada Cervia Milano Marittima) b. Mastromarino (Scherma Pistoia) 15-11

Bosso (Associazione Scherma Pro Vercelli) b. Cortini (Circolo Schermistico Forlivese) 15-10

Paoletti (Scherma Vittoria Pordenone) b. Puliti (Club Scherma Roma) 15-7

Benetti (Scherma Treviso) b. Ferrandina (Club Scherma Bari) 15-11

Classifica (135): 1. Matteo Galassi (Circolo della Spada Cervia Milano Marittima), 2. Alberto Paoletti (Scherma Vittoria Pordenone), 3. Dario Benetti (Scherma Treviso), 3. Sebastiano Bosso (Associazione Scherma Pro Vercelli), 5. Lawrence Pascal Ferrandina (Club Scherma Bari), 6. Leonardo Cortini (Circolo Schermistico Forlivese), 7. Fabio Mastromarino (Scherma Pistoia), 8. Lucio Puliti (Club Scherma Roma).