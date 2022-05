L’Atletica Leggera Lugo riprende le attività con “Corri-Salta-Lancia”

Grande partecipazione (oltre 500 alunne e alunni) alla edizione 2022 del Corri-Salta-Lancia, manifestazione di Atletica Leggera che ha coinvolto le classi 4^ e 5^ delle scuole primarie di Lugo: Codazzi, Garibaldi, San Giuseppe, Sacro Cuore, Maria Ausiliatrice.

L’evento, già organizzato dalla Società “Atletica Lugo” dal 2013, ha subito due anni di interruzione causa Covid; quest’anno la società organizzatrice ha voluto fortemente riprendere l’evento che crea un forte entusiasmo nelle scuole partecipanti.

Nelle due giornate di gare svoltesi all’impianto sportivo “E. Muccinelli”, comprendenti le prove di corsa 60 metri, salto in lungo, lancio del vortex e staffetta mista 4×200, sono risultate vincitrici la 4^B Sacro Cuore e la 5^C Garibaldi.

Inserito nella manifestazione era anche il Memorial Pietro Melandri andato alla “Sacro Cuore”, a ricordo di una figura che ha lasciato un segno indelebile per l’atletica e lo sport lughese; è stato infatti, dopo una esperienza come allenatore della locale squadra di calcio, il fondatore ed animatore della “Atletica Lugo” per circa un quarantennio, annoverando anche il merito di aver ideato il “Trofeo Deggiovanni” altra manifestazione che coinvolge i giovani del comprensorio lughese.

Le premiazioni finali hanno avuto il contributo del Sindacato Panificatori Artigiani, dell’Associazione Veterani dello Sport e della famiglia Melandri.