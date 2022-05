Selezione territoriale Under 15 Femminile: convocata un’atleta della società Romagna Accademy di Ravenna

Il coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico dell’Emilia Romagna Massimiliano Rizzello, con riferimento al programma di Sviluppo dell’Attività Under 15 femminile, comunica l’elenco delle ragazze della selezione Territoriale “Emilia”, convocate per la fase preliminare del: Torneo “Calcio+15” per selezioni territoriali U15 femminile 2022 in programma Sabato 4 giugno 2022 presso il Mapei Football Center di Sassuolo (MO).

Grande soddisfazione per la Società Romagna Accademy (società nata il 4 giugno 2020 dalla fusione del settore giovanile del Savarna e del Sant’Alberto) e per la città di Ravenna, perché nell’elenco delle calciatrici risulta anche Lucia Castellani, classe 2008.

Lucia gioca a calcio dall’età di 8 anni, prima nei pulcini del Savarna, poi negli esordienti, fino agli attuali giovanissimi Under 15 del Romagna Accademy. Ha sempre giocato in squadre maschili e da quest’anno, grazie alla preziosa collaborazione con il Ravenna Woman, partecipa anche ad allenamenti e tornei con la formula del nullaosta prestito, con le ragazze Under 15 della nostra città.