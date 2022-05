Atletica Lugo. Titoli regionali assoluti per Stefania Di Cuonzo, Francesca Casprini e Chiara Calgarini

Ai campionati regionali assoluti che si sono svolti questo fine settimana a Parma ottimi risultati e titoli regionali per Stefania di Cuonzo nel salto in lungo con il primato personale a 5.80m, per Francesca Casprini nel lancio del disco con 43.21m (vicina al primato personale di due settimane fa) e per Chiara Calgarini nei 400 ostacoli con 1:02.08.

Nel lancio del disco donne ottimo secondo posto per Alessandra Lipari con 37.34m, stessa posizione anche per Eleonora Rossi nel salto con l’asta a 3.15m. Medaglia di bronzo invece per Greta Carnevali nel salto triplo con 11.69m.

Nel salto in lungo quarta piazza per Sofia Zanotti con 5.58m e settimo per Anna Venieri con 5.35m (PB), nei 200m quinto posto con 25.99 per Silvia Bovolenta, nei 400m sesto posto per Rai Lovepreet con 58.78 (PB) e nel lancio del martello donne per Giorgia Strazzari con 36.74m. Marta Morara al meeting internazionale di Lucca conclude la gara con un ottimo 1.85. La rivedremo ai campionati italiani assoluti.