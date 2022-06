Combattere per un sogno: cinque atleti del Fight Club ai Campionati Italiani di karate

Cinque atleti agonisti rappresenteranno i colori dell’ Associazione Sportiva Dilettantistica Fight Club Ravenna ai Campionati Italiani di Karate FIJLKAM nella specialità del kumite in programma il 4 e 5 giugno presso il Palapellicone di Ostia (RM).

Due giorni di combattimenti sul tatami, in cui 620 giovanissimi atleti, provenienti da oltre 250 società del territorio nazionale e suddivisi tra kata (forma) e kumite (combattimento a contatto controllato), maschile e femminile, si sfideranno per coronare il sogno di diventare campioni italiani. Ragazze e ragazzi che saranno i portabandiera del Fight Club ravennate, ci raccontano perché lo fanno e le loro emozioni.

“Voglio farlo perché voglio vincere i Campionati Italiani” dice Lorenzo Gelosi, Campione Regionale nella categoria kumite -43 kg, che continua “Nelle ultime due settimane, ci siamo allenati circa 2 ore al giorno, per 5 giorni alla settimana. “La mia intenzione è di dare il massimo”. Sono le parole di Andrea Nasso, che gareggerà nella categoria -63kg.

“Lo faccio perché voglio dimostrare a me stessa che posso farcela” è la grinta di Martina Rossini, in gara per la categoria femminile esordienti -68 kg.

“Questi ragazzi e ragazze hanno un grande potenziale – dice il Direttore Tecnico Vito Durante – Sono stato molto sorpreso dall’impegno che i miei atleti hanno riposto nella preparazione a questi Campionati. Lo sforzo di tutti è stato notevole, soprattutto se consideriamo il fatto che ci troviamo a fine anno scolastico e a fine stagione sportiva. Mi auguro che questa gara rappresenti, per ciascuno di loro, un’ulteriore opportunità per imparare a superare i propri limiti ed affrontare l’avversario più temibile: noi stessi”.

Grinta, impegno, passione e tanta voglia di dimostrare che ce la possono fare. Un grandissimo in bocca al lupo ai karateka in gara da tutto lo staff e gli associati del Fight Club Ravenna.