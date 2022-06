CT Massa Lombarda sconfitto dal Centro Tennis Persiceto. Domenica sarà testa a testa salvezza

Il Circolo Tennis Massa Lombarda non riesce a cancellare lo 0 in classifica in serie B2 maschile. La formazione romagnola (seconda squadra del club, la prima disputerà in autunno il campionato di A2 dopo la retrocessione dalla massima serie nella passata stagione) nella quarta giornata del girone 3 è stata sconfitta a domicilio per 6-0 dal Centro Tennis Persiceto, che ha confermato sul campo le ambizioni di recitare un ruolo da protagonista in chiave promozione. Il team bolognese si è infatti presentato sui campi di via Fornace di Sopra al gran completo, compreso il francese Jonathan Eysseric, reduce dal Roland Garros dove ha disputato il doppio in tabellone principale, così da non lasciare scampo ai padroni di casa e cogliere la terza affermazione (l’unico passo falso è arrivato a tavolino per via di un errore di formazione, con la presenza di tre giocatori trasferiti, non possibile da regolamento) che vale al momento al Tennis Persiceto il secondo posto, dietro il Club La Meridiana Modena, capolista a punteggio pieno.

Questi i parziali dell’incontro:

Jonathan Eysseric (Tennis Persiceto) b. Marco Cinotti (Massa Lombarda) 6-4 6-4

Gabriele Noce (Tennis Persiceto) b. Alessio De Bernardis (Massa Lombarda) 6-0 6-2

Luca Pancaldi (Tennis Persiceto) b. Pietro Ricci (Massa Lombarda) 6-1 6-1

Luca Bigagli (Tennis Persiceto) b. Nicola Gualanduzzi (Massa Lombarda) 6-0 6-0

Noce/Bigagli (Tennis Persiceto) b. Cinotti/De Bernardis (Massa Lombarda) 7-5 6-3

Eysseric/Truffelli (Tennis Persiceto) b. Gualanduzzi/Ricci (Massa Lombarda) 6-0 2-0 rit.

“Purtroppo il campo ha confermato la superiorità degli avversari – riconosce Nicola Gualanduzzi, capitano della squadra e membro del consiglio direttivo del club – e per noi non c’è stato proprio nulla da fare, considerando che nell’occasione mancava anche un elemento importante del nostro gruppo come Enej Bonin, sia per la sua competitività che per l’apporto in termini di esperienza nei confronti dei compagni più giovani. Se sul risultato di squadra c’è poco da recriminare, ci tengo ad evidenziare la prova di Marco Cinotti, che ha tenuto bene il campo contro un tennista di spessore come Eysseric, aspetto di rilievo in vista delle prossime sfide. A questo punto diventano determinanti infatti per le nostre speranze salvezza i due testa a testa con Ct Bologna e Tennis Faenza”.

Il Circolo Tennis Massa Lombarda domenica 5 giugno nella quinta giornata della fase a gironi sarà di scena appunto ai Giardini Margherita per misurarsi con il Ct Bologna, che in classifica ha 1 punto dopo la sconfitta sui campi del Club La Meridiana Casinalbo. La formula prevede che le prime classificate di ogni girone siano direttamente ammesse al campionato di Serie B1 nel 2023, le seconde disputano un tabellone play-off con formula di andata e ritorno per decidere le ulteriori quattro squadre che otterranno la promozione, le terze mantengono il diritto alla partecipazione alla Serie B2 nel 2023, le quarte e quinte classificate disputano un tabellone play-out (andata e ritorno) per decidere le ulteriori otto squadre che rimarranno in categoria, mentre le seste e settime classificate retrocedono direttamente in serie C.