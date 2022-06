Nuova vittoria per il CT Zavaglia nel Campionato B1

Si è svolto ieri, 2 giugno, sui campi del CT Zavaglia di Ravenna l’incontro valido per la quarta giornata del campionato B1, dove la rappresentativa ravennate ha incontrato la squadra del Circolo Tennis Terranova di Olbia.

L’incontro si è rivelato più ostico del previsto ma alla fine il sodalizio ravennate ha avuto la meglio con il risultato di 4-2.

Di fronte ad un pubblico numeroso e competente gli atleti del CT Zavaglia hanno dovuto sudare le proverbiali sette camicie per vincere i loro incontri e solamente Michele Vianello, dopo un incontro durato quasi 4 ore, ha avuto la peggio contro Masala per 6/7- 7/5 – 5/7. Incontro spettacolare con scambi durissimi e colpi veramente belli da entrambi le parti. Anche gli altri singolari sono terminati al terzo set e Tomasetto (CTZavaglia) ha avuto la meglio su Justo (TCTerranova) per 3/6 6/3 6/2; Lobato (CT Zavaglia) ha battuto La Vela (TC Terranova) per 7/6 6/7 6/0 e solamente Migliardi (CT Zavaglia) ha avuto vita facile su Mendola (TC Terranova) battuto per 6/1 6/0. Al termine dei singolari sono subentrati i doppi e mentre Tomasetto/Vianello hanno passeggiato sui loro avversari Mendola/Ciulla per 6/0 6/0, il doppio Lobato/Licciardi si è dovuto ritirare per infortunio contro la coppia Espin/Justo dopo aver perso il primo set per 6/4.

Dopo questo incontro il circolo tennis Zavaglia è al comando del proprio girone ma domenica prossima dovrà recarsi a San Giorgio del Sannio, secondo in classifica,con una partita in meno,per incontrare la squadra locale in un incontro che potrebbe rivelarsi decisivo al fine della classifica finale.